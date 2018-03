Chirurgia vascolare - esperti a confronto al Neuromed : Roma, 20 mar (AdnKronos Salute) – Negli ultimi anni la Chirurgia vascolare ha avuto un’evoluzione ed una trasformazione radicali. Sul tema, il Neuromed di Pozzilli organizza un congresso dal titolo “L’evoluzione della Chirurgia vascolare tra presente e futuro”, con validità Ecm per gli operatori sanitari. Un’occasione per approfondire e discutere, in particolare, i progressi nella patologia aneurismatica, del ...