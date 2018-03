Chirurgia plastica ed estetica | benefici ed effetti collaterali

Chirurgia plastica : anche i cinesi a lezione di bellezza dai migliori professionisti italiani : I migliori chirurghi estetici italiani e stranieri, ma anche una delegazione di cinesi. Si preannuncia ricco di novità il 6° congresso dell’Associazione Italiana di Chirurgia plastica Estetica (Aicpe) che si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 marzo. Nella tre giorni dedicata alla Chirurgia estetica si affronteranno alcuni dei trend del momento, in particolare: medicina rigenerativa; addominoplastica, dalle problematiche del post parto al ...

Chirurgia plastica : Bergamo capitale mondiale della rinoplastica : È il naso il protagonista assoluto del Sixth Bergamo Open Rhinoplasty Course, il corso biennale che giunge quest’anno al suo primo decennale, dopo essere stato ideato dal professor Robotti nel 2008. Ospitato dalla città di Bergamo presso i moderni spazi del Congress Center Giovanni XXIII, si preannuncia come uno dei più importanti al mondo nel campo della rinoplastica. Con questo congresso, insomma, la piccola Bergamo incalza e, dai numeri ...

Chirurgia plastica : tutte vogliono rifarsi l’ombelico : Negli ultimi anni si è assistito a un incremento di operazioni di Chirurgia plastica, ma vi è una nuova tendenza mondiale: tutte vogliono rifarsi l'ombelico. Nello specifico? Lo desiderano ovale, come quello di Emily Ratajowski e Jessica Simpson.Parlando con il Daily Mail, il chirurgo plastico Matthew Schulman ha spiegato che il numero degli interventi di ombelicoplastica è raddoppiato negli ultimi anni. La colpa sarebbe dei social media, ...

Informatore russo del Wada scappato in America mostra volto dopo Chirurgia plastica - : La trasmissione sarà trasmessa l'11 febbraio. In precedenza era stato riferito che Gregory aveva subito un intervento di chirurgia plastica facciale: in questa intervista Rodchenkov ha mostrato per la ...

Chirurgia estetica : in aumento i ritocchi per uomini e donne. Ed è boom per interventi di “labioplastica” : Negli ultimi anni apparire al meglio della propria forma ed eliminare o migliorare difetti del corpo è diventato qualcosa di importante per donne e uomini, e non è un caso che, con il progresso delle tecniche chirurgiche siano aumentati in maniera importante il numero di interventi di Chirurgia estetica che vengono effettuati a livello globale. Se un tempo questi interventi venivano preferiti esclusivamente da chi se li poteva permettere, da ...

Salute - boom di Chirurgia plastica : +50% di ritocchi alla vagina : E’ boom della chirurgia cosmetica: nel 2017 sono stati spesi 8,6 miliardi di euro soltanto per il materiale e le sostanze chimiche utilizzate nelle varie tecniche, praticamente quanto esporta annualmente il Costa Rica. Sono i dati diffusi al Congresso dell’IMCAS, l’assemblea annuale dei chirurghi e dermatologi estetici, che si chiude oggi a Parigi. Le tecniche piu’ in voga sono le solite: togliere il grasso indesiderato ...

Ricorrere alla chirurgia plastica nel 2018 è più semplice e meno costoso rispetto agli anni precedenti. I costi sono relativamente accessibili a più fasce di persone, anche per effetto del maggior numero di persone che ricorrono al chirurgo plastico

La Chirurgia Plastica è molto Richiesta anche nel nostro Paese, ed esistono aree di intervento che, in modo peculiare e maggioritario, richiamano certamente molti più pazienti. Sicuramente, infatti, nel corso dei decenni gli interventi di Chirurgia estetica sono cambiati

Raffaello Tonon : ecco quanto ha speso per gli interventi di Chirurgia plastica Video : Raffaello Tonon [Video] è uno di quei personaggi che sono stati scoperti da Maurizio Costanzo. L'ex inquilino del #Grande Fratello Vip 2, in questi anni è totalmente cambiato dal punto di vista fisico, apparendo molto più magro ed affascinante. In che modo ci è riuscito? L'opinionista milanese si è sottoposto ad un intervento di liposcultura che gli ha dato la possibilita' di perdere dei chili in eccesso. Il televenditore non ha mai nascosto a ...