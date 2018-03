Chiesa | ' Astori tragedia immensa'

Nazionale - Chiesa : 'Dobbiamo reagire per Astori - è questo che avrebbe voluto. Non sono un predestinato' : Le ultime stagioni due da protagonista con la maglia della Fiorentina sono valse a Federico Chiesa la chiamata della Nazionale maggiore. Il giovane attaccante viola fa parte degli uomini scelti dal ...

Funerale Davide Astori : malore in Chiesa - Francesca Fioretti disperata Video : Oggi 8 marzo c'è stato l'ultimo triste addio [Video] a #Davide Astori, il capitano della Fiorentinca calcio trovato morto domenica mattina in albergo ad Udine dove si trovava in ritiro con la sua squadra in attesa del match di campionato di Serie A in programma alle 15. Davide Astori è stato trovato senza vita, stroncato da un arresto cardiocircolatorio che gli è costato caro e che l'ha strappato via per sempre dai suoi affetti più cari, tra cui ...

Astori torna a casa : sarà tumulato nel paese di origine. In centinaia in Chiesa per l'addio : Davide Astori torna a casa: è prevista per questa mattina la tumulazione del feretro del calciatore della Fiorentina, scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Il...

Astori - posticipata la tumulazione. Centinaia in processione alla Chiesa di San Pellegrino Terme : Da nord a sud, senza distinzione di fede calcistica: l'affetto a Davide Astori ha coinvolto tutta Italia. Sincero e leale. Inevitabile che a San Pellegrino Terme, paese d'origine del ragazzo, ci fosse ...

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in Chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi : "Funerali chiusi al pubblico". Da Chiesa a Biraghi - compagni commossi : L'ultimo saluto a Davide Astori, e funerali in forma privata e non aperti al pubblico. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano...

Morto Astori : Il pubblico non potrà entrare in Chiesa per i funerali - Calcio : E anche tanti personaggi del mondo sportivo, come l'ex arbitro Pierluigi Collina e l'ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale Francesco 'Ciccio' Graziani, la delegazione del Torino e altri ...