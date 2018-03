Chiellini non è grave | ma va monitorato

Juventus - infortunio di Chiellini non grave ma va monitorato : Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara tra la Juventus e la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale. Secondo quanto fa sapere il club bianconero, dai controlli è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il difensore ha già iniziato le ...

Vertonghen a Chiellini : 'Noi ingenui? Loro non vincono la Champions da tanto' : TORINO - Le polemiche dopo Tottenham-Juventus non sembrano finire davvero mai. Dopo le parole infuocate di Pochettino , ecco quelle di Jan Vertonghen che non ha digerito le dichiarazioni di Giorgio ...

Juventus - Chiellini : 'Non siamo ciechi - dobbiamo giocare meglio' : Non è un caso se Ronaldo segna sempre e se il Real vince sempre queste sfide - ha detto il difensore a Premium Sport -. Noi abbiamo sfruttato le nostre qualità, sei anni fa non avevamo questa ...

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

Chiellini-Belotti - sui social : 'E questo non è da prova tv?' : 1 di 4 Successiva TORINO - C'è attesa per capire se Chiellini sarà giudicato con la prova tv oppure no. Il suo intervento ai danni di Belotti , manata ritenuta involontaria da arbitro e Var al 53', ha ...

Juventus - Chiellini : 'Si inizia a fare sul serio e non vediamo l'ora' : 'Domani l'obiettivo primario è non prendere gol ma non sarà semplice perché segnano tanto e giocano bene con gli uomini davanti'. Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini presenta così il match ...

Juventus - Chiellini : 'Kane merce rara. L'importante sarà non prendere gol' : Migliorarsi è la cosa più difficile e Kane ci è riuscito: è cresciuto molti negli ultimi anni, continua a farlo: oltre a segnare, svaria, gioca per la squadra, è sicuramente trai migliori al mondo '. ...

Juve - Chiellini : 'Tottenham abbordabile? Chi l'ha detto è un superficiale. Non c'è solo Kane' : Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: 'Inizia il bello della Champions e della stagione, inizia quello per cui abbiamo lavorato nei primi mesi e che aspettavamo da inizio ...

Juventus - Chiellini / “Conte è un sergente - i Mondiali non li guardo - Guardiola ci ha rovinati” : Juventus, parla Chiellini: “Conte è un sergente, i Mondiali non li guardo, Guardiola ci ha rovinati”. Le parole del difensore centrale della nazionale, ai microfoni del Daily Mail(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:52:00 GMT)