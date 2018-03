Chiara Ferragni e Fedez | è nato il figlio Leone

È nato il figlio di Fedez e Chiara Ferragni - Leone Lucia : il parto a Los Angeles in anticipo di 3 settimane : È nato Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni! Come rivelano Vanity Fair e Dagospia, la coppia formata dalla influencer e dal rapper può finalmente accogliere il piccolo Leone. Le voci sul parto hanno iniziato a farsi strada nella mattinata di martedì 20 marzo, quando i fan e i followers più accaniti della coppia hanno notato che da più di 24 ore i due non postavano fotografie o stories su Instagram, come sono soliti fare ogni ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori : è nato Leone : Leone Lucia, benvenuto al mondo. Con quasi tre settimane d’anticipo rispetto al previsto, Chiara Ferragni, 30 anni, e Fedez, 27, sono diventati genitori. Di un maschio, nato con parto programmato nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018, al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles («Lo stesso ospedale dove ha partorito anche Beyoncé», ha raccontato la coppia). Presente, oltre ovviamente al neo-papà, tutta la famiglia al gran ...

Fedez e Chiara Ferragni tra il parto imminente e il matrimonio in estate : tutti gli aggiornamenti sulla coppia : Fedez e Chiara Ferragni presto genitori di Leone: durante una diretta Instagram, la coppia ha svelato alcune novità sullo stato di gravidanza della giovane blogger! Dopo alcune complicazioni negli ultimi giorni, che hanno costretto Chiara a visite di controllo in ospedale più frequenti, il parto sembra essere molto vicino: come rivelata dalla presto mamma, il termine scade il 9 aprile, ma probabilmente il piccolo Leo nascerà qualche giorno ...

Chiara Ferragni vicina al parto : a Los Angeles arrivano anche i genitori di Fedez : Scalcia Leone nella pancia di Chiara Ferragni. E in casa a Los Angeles sono tutti pronti ad accoglierlo. Lo è l’influencer presto mamma, 30 anni, all’ultimo mese della sua prima gravidanza. Lo è la presto nonna Marina di Guardo, già lì da qualche giorno. Lo è il presto papà Fedez. E adesso lo sono anche quelli che diventeranno nonni paterni, appena arrivati dall’Italia. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: ...

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo a Los Angeles - la mamma è sempre la mamma : Chiara Ferragni, 30 anni, all’ultimo mese della prima gravidanza, pronta a diventare mamma (di un maschio, Leone), si sente ancora più figlia. La notizia più bella per l’influencer così è l’arrivo di mamma Marina Di Guardo a Los Angeles, dove lei e il fidanzato Fedez, 27, aspettano il parto ormai da oltre un mese. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: un paio di complicazioni hanno reso la gravidanza un ...