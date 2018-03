Chiara Ferragni e Fedez | è nato il figlio Leone Lucia

Fedez e Chiara Ferragni tra il parto imminente e il matrimonio in estate : tutti gli aggiornamenti sulla coppia : Fedez e Chiara Ferragni presto genitori di Leone: durante una diretta Instagram, la coppia ha svelato alcune novità sullo stato di gravidanza della giovane blogger! Dopo alcune complicazioni negli ultimi giorni, che hanno costretto Chiara a visite di controllo in ospedale più frequenti, il parto sembra essere molto vicino: come rivelata dalla presto mamma, il termine scade il 9 aprile, ma probabilmente il piccolo Leo nascerà qualche giorno ...

Chiara Ferragni vicina al parto : a Los Angeles arrivano anche i genitori di Fedez : Scalcia Leone nella pancia di Chiara Ferragni. E in casa a Los Angeles sono tutti pronti ad accoglierlo. Lo è l’influencer presto mamma, 30 anni, all’ultimo mese della sua prima gravidanza. Lo è la presto nonna Marina di Guardo, già lì da qualche giorno. Lo è il presto papà Fedez. E adesso lo sono anche quelli che diventeranno nonni paterni, appena arrivati dall’Italia. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: ...

Chiara Ferragni posa per il Corriere Economia : La fashion blogger è stata immortalata insieme a Giorgio Armani e Mario Draghi sulla prima pagina dell'inserto intitolato: «Futuro Italia». Chiara ...

Chiara Ferragni e Fedez : la pancia - i chili e il matrimonio top secret. Le dirette social sulla gravidanza

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo a Los Angeles - la mamma è sempre la mamma : Chiara Ferragni, 30 anni, all’ultimo mese della prima gravidanza, pronta a diventare mamma (di un maschio, Leone), si sente ancora più figlia. La notizia più bella per l’influencer così è l’arrivo di mamma Marina Di Guardo a Los Angeles, dove lei e il fidanzato Fedez, 27, aspettano il parto ormai da oltre un mese. Le ultime settimane per la coppia non sono state facili: un paio di complicazioni hanno reso la gravidanza un ...

Chiara Ferragni - il parto è vicino : superato il problema del liquido amniotico : Quando partorisce Chiara Ferragni? Il 7 aprile: superato l’ultimo problema con la gravidanza Manca poco al parto di Chiara Ferragni. Il figlio di Fedez dovrebbe nascere il prossimo 7 aprile e la coppia ha finalmente ritrovato il sorriso dopo gli ultimi problemi con la gravidanza. Prima la placenta invecchiata, poi il poco liquido amniotico: passata […] L'articolo Chiara Ferragni, il parto è vicino: superato il problema del liquido ...

Chiara Ferragni e Fedez - “rubati vestiti e pagate cene in America” : colpa di Pio e Amedeo : Pio e Amedeo tornano con Emigratis su Italia 1: la terza edizione andrà in onda da lunedì 19 marzo in prima serata. Tra le “vittime” anche Fedez e Chiara Ferragni. Emigratis 3, i Paesi attraversati da Pio e Amedeo e i nomi delle vittime tra i vip I due ragazzi, dopo aver scroccato l’impossibile da […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, “rubati vestiti e pagate cene in America”: colpa di Pio e Amedeo proviene da ...

Chiara Ferragni e Fedez - ancora paura per il piccolo Leone : ancora problemi per la gravidanza di Chiara Ferragni, ormai a pochi mesi dal parto: "Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il...

Chiara Ferragni e Fedez in ospedale : nuovi problemi con la gravidanza : Fedez tiene compagnia a Chiara Ferragni che è dovuta tornare in ospedale Non c’è pace per Chiara Ferragni e Fedez. Il piccolo Leo dovrà nascere tra pochissimi giorni ma le cose, dopo mesi di gravidanza perfetta, sembrerebbero complicarsi. Già due settimane fa Chiara aveva fatto spaventare tutti i suoi fan a causa di un annuncio choc scritto sui social: la sua placenta infatti stava invecchiando più del previsto e ciò non permetteva la ...

Chiara Ferragni e Fedez - ancora preoccupazioni per la gravidanza : «Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto. Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa». ancora preoccupazioni per Fedez, 27 anni, e Chiara Ferragni, 30, agli ultimi mesi della prima gravidanza. Il rapper e l’influencer, a Los Angeles in attesa del parto, stanno vivendo un periodo non facile e, come per ogni altro momento della loro vita, ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Chiara Ferragni in ospedale : nuovi problemi con la gravidanza : Chiara Ferragni incinta come sta? Ancora problemi per il figlio Leone Gli ultimi mesi di gravidanza si stanno rivelando i più difficili per Chiara Ferragni. Dopo che la crescita del piccolo Leone ha subito un rallentamento a causa della placenta invecchiata, è emerso un altro problema dall’ultima ecografia. Come rivelato dalla stessa fidanzata di Fedez […] L'articolo Chiara Ferragni in ospedale: nuovi problemi con la gravidanza ...

Chiara Ferragni INCINTA/ Nuove complicazioni per Leone? Gravidanza sempre più social : CHIARA FERRAGNI e Fedez, Nuove complicazioni per la Gravidanza? "Tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:40:00 GMT)