Chi è Liz Solari | Guia di Sei mai stata sulla luna?

Regeni - il pm Zucca : “I torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia. Come possiamo Chiedere quelli dell’Egitto?” : “I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, Come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?”. Lo ha detto il sostituto procuratore della Corte di Appello, Enrico Zucca, tra i giudici del processo Diaz e con riferimento a ciò che accadde al G8, intervenendo oggi ad un dibattito sulla vicenda di Giulio Regeni. “L’11 settembre 2001 e il G8 – ha affermato – hanno segnato una rottura ...

La donna al centro dell’inChiesta di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca : Maria Efimova, la donna russa al centro del caso di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese Joseph Muscat, si è consegnata spontaneamente alla polizia greca ad Atene. Efimova era diventata nota diverse settimane fa, quando era venuto fuori The post La donna al centro dell’inchiesta di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca appeared first on Il Post.

"Diamo voce ai tuoi ocChi" Fondazione Just Italia sostiene nel 2018 la realizzazione di un innovativo "puntatore oculare" che consente a ... : Fondazione Just Italia , Grezzana-Verona, , Onlus fondata nel 2008 dall'omonima azienda che distribuisce tramite Party a domicilio i cosmetici svizzeri Just, conferma anche per il 2018 il proprio ...

Scu - droga e armi : anche una 'famiglia' di TorChiarolo in un bliz : Articolo in aggiornamento MAGLIE , da LeccePrima , - Trentasette arresti all'alba di oggi in provincia di Lecce, con i coinvolgimento di una 'famiglia' di Torchiarolo che operava anche in territorio ...

Sicilia : Micciché si sChiera con Musumeci - sì ad abolizione voto segreto Ars : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo col presidente Musumeci: il voto segreto è un cancro della democrazia, prova ne è che è stato abolito ovunque, tranne che in Sicilia". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè risponde al presidente della Regione Siciliana Nello Mus

Lasciano i figli in macChina e si ubriacano al bar - arriva la polizia : “Non li conosciamo” : Solo dopo diverse insistenze dei poliziotti le due donne hanno ammesso che erano i loro rispettivi figli: per entrambe è scattato l'arresto.Continua a leggere

Ubriaco rovescia cassonetti - picChia i poliziotti e ne manda uno all'ospedale : arrestato : 'Sbagliato incolpare i vigili del fuoco per un ritardo nel soccorso' 3 Sequestrata in casa e picchiata per anni dal marito, salvata dalla polizia municipale 4 Scontro alla rotonda di via Genova, tre ...

Omicidio Mariam - identificate sei picChiatrici. La polizia : sappiamo com’è andata |video : Secondo il capo degli investigatori della Nottinghamshire Police, «le indagini stanno facendo importanti progressi: una persona è stata arrestata. Abbiamo le prove di quello che è successo a Parlamient Street»

Palazzotto : non si può criminalizzare Chi salva vite umane in mare : Roma – Palazzotto: paradossale sequestro nave della Ong Proactiva Open Arms Roma – Di seguito le dichiarazioni del vicepresidente della commissione esteri di Montecitorio, Erasmo... L'articolo Palazzotto: non si può criminalizzare chi salva vite umane in mare proviene da Roma Daily News.

Allerta Meteo Lombardia : criticità “arancione” per risChio idraulico localizzato sul fiume SecChia : Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sta attualmente transitando verso la sezione di Ponte Alto, in provincia di Modena, dove nelle ore centrali di oggi si formerà il colmo. Nelle prime ore della notte di domani, 20 marzo, il colmo dell’onda raggiungerà la sezione di Pioppa ...

La polizia ormai Chiede a Google i dati di Chiunque sia vicino a una scena del crimine : (Immagine: pixabay.com) La polizia di Raleigh (Carolina del Nord) ha presentato a Google dei mandati, non per ottenere informazioni su sospetti specifici, ma per accedere ai dati di tutti i dispositivi mobili che si trovavano a una certa distanza dalle rispettive scene del crimine al momento in cui sono stati commessi atti illeciti. In un caso di omicidio, secondo quanto riferito da Wral.com, la polizia di Raleigh ha chiesto a Google di fornire ...

Salvini - Governo con Chi appoggia abolizione Riforma Fornero e flat tax : L’abolizione della Riforma Fornero e la flat tax sono i progetti su Pensioni e Fisco che il centro destra intende portare avanti con il nuovo Governo alleandosi con chi li appoggerà. Matteo Salvini sembra avere le idee molto chiare sul futuro esecutivo: i progetti contenuti nel programma elettorale come appunto l’abolizione della Riforma Fornero e la riduzione delle tasse saranno i punti di partenza per la costruzione di ...

Alitalia - un mese per vendere. C'è il risChio nazionalizzazione : Lega e M5S puntano a statalizzare la società o tenere una quota pubblica Cessione o nazionalizzazione. Su Alitalia ora c'è il rischio caos. L'impasse politico per la formazione del nuovo governo porta ...