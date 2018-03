Chesapeake Energy | prevale lo scenario rialzista

Male Chesapeake Energy sul mercato azionario : Aggressivo ribasso per Chesapeake Energy , che passa di mano in perdita del 2,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Indicazioni rialziste per Chesapeake Energy : Chiusura del 2 marzo Seduta decisamente positiva per Chesapeake Energy , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 5,54%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Chesapeake Energy ...

Chesapeake Energy spicca il volo dopo risultati sopra attese : Teleborsa, - Grande giornata a Wall Street per Chesapeake Energy che vola del 25% dopo conti migliori delle attese . C'è da dire però che il titolo lo scorso hanno ha ceduto circa il 57% del suo ...

Seduta euforica per Chesapeake Energy : Brillante rialzo per Chesapeake Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 18,44%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Chesapeake Energy evidenzia un andamento più ...

Scambi al rialzo per Chesapeake Energy : Apprezzabile rialzo per Chesapeake Energy , in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Chesapeake Energy in picchiata a New York : Aggressivo ribasso per Chesapeake Energy , che passa di mano in perdita del 2,44%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

