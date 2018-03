Che vergogna l' Occidente Non si difende dall' islam

“Vergogna totale”. Caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accusa anChe la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

“Vergognati - devi finire in galera”. Il web contro una ragazza 23enne : quelle immagini choc Che hanno indignato gli utenti. Oltre 300mila chiedono a gran voce il suo arresto. Difficile - di fronte a questo orrore - non pensarla allo stesso modo : Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere ...

Massacro di My Lai - cinquant'anni fa le foto Che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...

Rihanna contro Snapchat ottiene le scuse per la pubblicità Che incita alla violenza sulle donne : “Vergogna!” : La polemica di Rihanna contro Snapchat ha portato alle immediate scuse dell'azienda nei confronti della popstar. L'app social ha lanciato di recente un annuncio molto controverso, facendosi pubblicità con l'utilizzo di una storia dolorosa che ha riportato alla mente di Rihanna uno dei periodi più bui della sua vita. Con il claim "Che cosa preferisci? Scelte impossibili", Snapchat ha chiesto ai suoi utenti di scegliere tra "colpire Rihanna" o ...

“Un diavolo : cosa ci ha fatto”. Anna Tatangelo distrutta in famiglia. La figlia di Gigi D’Alessio è un fiume in piena : “Che bugiarda - si deve vergognare. E ora dico tutto” : parole durissime (e davvero inaspettate) contro la cantante : Stavolta sembra proprio finita davvero tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Nella recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante spiega i motivi della rottura e ci va giù pesante. In breve Gigi è descritto come “il classico napoletano” che vuole tutti intorno e che lascia poco spazio all’intimità, quindi Anna si lamenta dei pochi momenti vissuti da sola con il suo ex. Lascia poi intendere di essersi ...

“Alessia è complice. È una vergogna”. Isola dei Famosi - (un’altra) bufera. Spunta un video Che dimostra il ‘fattaccio’. “Franco - c’entra lui…”. E - dopo questo - parola ‘fine’? : Prima il canna gate. Poi le accuse di omofobia di Craig a Franco. Quindi una sequela incredibile di sfortunate uscite modello cavallette più rane di biblica memoria. Come se non bastasse ecco una nuova batosta sui naufraghi, Isola, Alessia, Stefano e compagnia bella. In sostanza, il programma sarebbe più falso delle teste di Modigliani. A lanciare la bomba è lmadre di una aspirante naufraga non ci sta. Carolina Sellitto Pattender denuncia ...

Sicilia : Assostampa - vergogna Regione Che cerca addetto stampa a titolo gratuito : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - La Regione Siciliana cerca un addetto stampa all'interno della manifestazione 'Vinitaly' e l'Assostampa Sicilia insorge con un tweet di fuoco. "La Regione per il padiglione Siciliano al Vinitaly cerca un addetto stampa a titolo gratuito. vergogna, ritirare subito l'avv

“È una vergogna”. Indignazione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci nel mirino per quella scelta Che non è piaciuta. A rivelare tutto è Giovanni Ciacci. “Non dovevi farlo” : Ballando con le stelle è sempre un grande successo. Anche l’ultima puntata dello spettacolo condotto da Milly Carlucci ha portato a casa un buon bottino di ascolti. Lo show è stato visto da 4 milioni 205 mila telespettatori pari al 20.7% di share. Ma come tutti i programmi di successo non mancano le polemiche. Quest’anno c’è stata una grande novità con l’introduzione della ‘same sex dance’ che ha avuto ...

Sandra Milo : 'Gli uomini mi picchiavano - non denunciavo perché avevo vergogna' : Sandra Milo, attrice e presentatrice italiana, è stata premiata oggi a Roma alla casa del cinema di Roma. Quest'otto marzo, Sandrocchia nazionale ha ricevuto l'ambito riconoscimento prima della presentazione del film che le ha dedicato Giorgia Wurth, regista di Salvatrice - Sandra Milo racconta. L'artista italiana, prossima a festeggiare i suoi ottantacinque anni, in questi giorni ha raccontato in televisione il suo lungo passato lavorativo ...

“Vergogna - uno schifo!”. Davide Astori - il momento dell’orrore. Ma perché? A tre giorni dalla sua morte - va in scena l’orrore. E l’indignazione è tanta : Una notizia che ancora addolora profondamente l’Italia tutta, quella sportiva e non, la scomparsa drammatica del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 a Udine, nell’albergo dove il calciatore era alloggiato insieme alla sua squadra in vista della sfida contro l’Udinese. In tanti, tra colleghi, vip e semplici tifosi, hanno voluto in queste ore esprimere tutta ...

BALOTELLI VS TONI IWOBI/ Contro Salvini e senatore della Lega : "Vergogna - ti hanno detto Che sei nero?" : BALOTELLI vs TONI IWOBI, senatore eletto della Lega, primo parlamentare di colore con Salvini. 'Vergogna!'. Replica, 'Carroccio non è razzista'.

Vergogna Roma : città chiusa per buChe : Traffico in tilt a Roma . Dopo le buche lasciate dal maltempo , VIDEO , e i cantieri di rifacimento del manto stradale in alcuni quartieri, arriva anche la chiusura del ponte Palatino, quello che ...

