Champions | le quote di Barcellona-Roma | Di Francesco a 10 contro Valverde

Champions - le quote dopo i sorteggi : il Real sale - il Barcellona scende : TORINO - Non sarà certo un sorteggio fortunato o sfortunato a cambiare i rapporti di forza della Champions League ma il sentiero che porta alla finale del 26 maggio a Kiev può condizionare certamente ...

Sorteggio Champions - quote per Juve-Roma - la scommessa piace a italiani : Siviglia e Liverpool sarebbero le avversarie ideali, ma per Juventus e Roma gli scommettitori hanno in mente idee ben diverse. Alla vigilia dei sorteggi Champions per i quarti di finale, la scelta di chi è andato al banco è netta: più della metà delle giocate, fa sapere Sisal Matchpoint, è stata piazzata sullo scontro diretto tra bianconeri e giallorossi, un derby offerto a 6,50. Molto meno battuti gli abbinamenti con la squadra di Montella e ...

Probabili formazioni / Besiktas Bayern Monaco : il vice Neuer. Quote - ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Besiktas Bayern Monaco: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile l'ampio turnover da parte di entrambe vista l'andata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Pronostici Champions League / Scommesse e quote - ritorno ottavi : tutto su Barcellona Chelsea : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale. In campo questa sera Roma-Shakhtar e Manchester united-Siviglia.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:17:00 GMT)

Probabili formazioni/ Barcellona Chelsea : quote - le ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Barcellona Chelsea: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti al Camp Nou. Buone notizie per Conte che ritrova Rudiger, i blaugrana sono senza Coutinho(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Probabili formazioni/ Manchester United Siviglia : quote - le ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Manchester United Siviglia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Sia José Mourinho che Vincenzo Montella hanno parecchi dubbi (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 05:16:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Shakhtar Donetsk : quote - le ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco ritrova Fazio e Dzeko, che erano squalificati in campionato(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 05:00:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse : focus sulla sfida di Wembley (ritorno ottavi) : Pronostci Champions League: Quote e scommesse delle partite di ritorno degli ottavi di finale. Occhi puntati sulle due partite di oggi: chi passerà il turno?(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:50:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Tottenham Juventus : quote - ultime novità live. I jolly a Wembley (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Tottenham Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:47:00 GMT)

