Cerved Credit Management cerca 300 loan manager

oggitreviso

: RT @CervedKnow: Il #creditcrunch per le piccole imprese non finisce mai #Cerved @Assolombarda #Lombardia - Giofasa71 : RT @CervedKnow: Il #creditcrunch per le piccole imprese non finisce mai #Cerved @Assolombarda #Lombardia - OnderKaraogLan : RT @CervedKnow: Il #creditcrunch per le piccole imprese non finisce mai #Cerved @Assolombarda #Lombardia - marco_disca : RT @CervedKnow: Il #creditcrunch per le piccole imprese non finisce mai #Cerved @Assolombarda #Lombardia -

(Di martedì 20 marzo 2018) I requisiti richiesti ai candidati sono la laurea in Economia o in Giurisprudenza, meglio se accompagnata da alcuni anni di esperienza in studi legali o in istituti bancari e finanziari, nelle aree ...