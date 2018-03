“Certo Elena…” Costanzo senza remore Il giornalista interviene sul caso della

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) La vicenda personale di Elena Santarelli ha commosso moltissimo. La showgirl a novembre ha voluto raccontare del periodo difficile che sta attraversando. Il figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ad appena 8 anni deve combattere una battaglia difficilissima: purtroppo un brutto male lo ha colpito. Da principio la madre non è voluta entrare nel merito, ma poi ha deciso di dire che il bambino ha un tumore. La vita in famiglia non è stata più la stessa, ma Elena nei suoi aggiornamenti spiega che il piccolo è forte, che sorride e che nessuno di loro si arrederà mai. Intorno a questa vicenda ci sono stati moltissimi commenti. Molti fan hanno apprezzato il coraggioSantarelli, altri invece sono stati molto critici nel giudicare la sua scelta di raccontare tutto. Sono piovute critiche impietose che forse hanno tenuto poco conto del fatto ...