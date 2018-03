Certificato medico sportivo | niente più obbligo per bambini fino a 6 anni

Certificato medico sportivo - abolito l'obbligo per i bimbi sotto i 6 anni : Ok dei pediatri al decreto del Governo. "La norma riduce le spese delle famiglie, in questo modo si possono evitare sprechi per accertamenti burocratici ormai considerati superflui"

Certificato medico Sportivo Agonistico e non agonistico : costo per bambini e adulti - come funziona : La questione relativa al Certificato Medico Sportivo agonistico e non agonistico è spesso al centro di dubbi di genitori e persone che intendono fare attività sportive di alcuni tipi. Qui di seguito vi indichiamo tutto ciò che occorre sapere al riguardo segnalandovi le informazioni relative al costo e alle modalità di svolgimento per ottenere i due tipi di certificazione. Certificato Medico Sportivo agonistico e non agonistico: informazioni ...