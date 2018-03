C’era una volta al capolinea | Regina e la statua dei Charming sul set del gran finale

Investita e uccisa - ma al volante non C’era nessuno. Il caso ha subito fatto il giro del mondo scatenando un’infinità di polemiche per la gravità dell’accaduto. Il dito ora è puntato contro le auto autonome. Tutti i dettagli di una dinamica assurda : Qualcuno dirà che era prevedibile… Qualcun altro dirà che non doveva assolutamente accadere una cosa del genere. Purtroppo, però, prevedibile o no, il fatto è accaduto davvero e una donna è morta dopo essere stata Investita da un’auto autonoma di Uber. L’incidente, avvenuto in Arizona, spinge l’app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno C’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che C’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al pronto soccorso - quello che scoprono i medici li lascia senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog : C'era una Volta è un'applicazione ufficiale degli youtuber RichardHTT e Fraffrog che permette agli utenti di creare storie improvvisate prendendo spunto dalle parole casuali generate dall'app. L'app mette alla prova le capacita degli utenti di improvvisare con fantasia storie più o meno strampalate ma con un filo conduttore quantomeno valido. L'articolo C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog è ...

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : cast e profilo dei personaggi : Grande successo per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la serie tv di Rai 1 tratta dal romanzo di Andrea Camilleri: ecco il profilo dei personaggi e il cast I racconti di Andrea Camilleri si confermano molto amati dal pubblico italiano. La prima puntata de “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” è stato un vero e proprio trionfo con 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Risultati da ...

“La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – Michele Riondino protagonista del film dal romanzo di Andrea Camilleri. : Trasmessi con record di ascolti gli scorsi lunedì i due inediti di Montalbano e in attesa di rivedere le repliche nelle prossime settimane, stasera su Raiuno va in onda il film tv tratto dai libri di Andrea Camilleri “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata“, con protagonista Michele Riondino, che ha vestito i […] L'articolo “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : i personaggi : La Mossa del Cavallo - Giuseppe Lanino e Michele Riondino Michele Riondino è il protagonista de La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata, ma è un volto già caro per il pubblico di Rai 1 e per gli appassionati di Camilleri e Montalbano. Tuttavia, pur essendo l’interprete più famoso del gruppo che dà vita alla storia, non è certo l’unico, anzi il racconto in onda questa sera su Rai 1 sarà ricco di attori e personaggi. ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : Rai 1 punta ancora su Andrea Camilleri : La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata “Il battito del mio cuore è un po’ accelerato. Ho deciso di mostrarvi l’altro aspetto della mia narrativa. La Mossa del Cavallo l’ho trasportato dalle parti di Vigata e Montelusa, narra di autentici fatti ri-raccontati a modo mio. Siccome è il primo dei miei romanzi storici che viene fatto in televisione, confesso di essere emozionato. Mi auguro di tutto cuore che vi ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 26 febbraio : La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Questa sera Rai 1 trasmetterà una prima tv che (soprattutto) i fan di Andrea Camilleri non si perderanno sicuramente! Il film consigliato per la serata di lunedì 26 febbraio si intitola La mossa del cavallo-C’era una volta Vigata, ed è tratto appunto dall’omonimo romanzo dell’amatissimo scrittore. Dopo il grande successo del commissario Montalbano, arriva l’ispettore Bovara, ...

Imola - C’era una volta il parco delle Acque minerali (ora nelle mani dell’autodromo) : c’era una volta, nel cuore di Imola, il parco delle Acque minerali. Nato 188 anni fa intorno ad alcune sorgenti di Acque ferruginose e sulfuree, ospita i residui delle sabbie gialle, a testimonianza che qui una volta arrivava il mare. Nel 1972 questo parco ebbe la sfortuna di essere ingabbiato dentro all’autodromo Ferrari: separato dalla città, la sua fruizione da parte dei cittadini divenne più difficoltosa. Il Comune decise di trasformare la ...

C’era una volta l’Intercity Crotone – Milano : la storia di Euristeo Ceraolo : “C’era una volta l’Intercity Crotone – Milano”. E’ la storia di Euristeo Ceraolo, che si definisce “il pendolare calabrone”. Ecco di seguito

Liste bloccate - C’era una volta la democrazia : Cosa succede quando un elettore non può esprimere una preferenza per un candidato? Anzitutto viene meno il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti, ricordando pure che la libertà di scelta dei propri rappresentanti costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare.Ecco da dove nasce la disaffezione nei riguardi della politica, senza destare meraviglia alcuna. Quando l'idea che la politica possa ...

Niger - C’era una volta il West ma Mamadou non lo sa ancora : Carica nel baule dell’auto due sacchi neri di plastica. Dentro ci sono due borse che è tutto quanto Mamadou Sadio ha protetto dalla polvere del deserto e dalla dogana Nigerina. Per arrivare a Niamey si è venduto l’Android comprato come ricordo nel suo secondo soggiorno in Algeria. La prima volta aveva sedici anni e, dopo aver fatto il manovale per qualche mese, si è messo alla scuola di un sarto. Faceva ricami e con questi sbarcava il lunario ...