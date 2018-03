Centrodestra | Salvini a Berlusconi | ' Nessuno strappo'

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Matteo Salvini e il dubbio su Paolo Romani - da Forza Italia avvertono : 'O accetta o si rompe il Centrodestra' : Vuoi vedere che Luigi Di Maio riuscirà nel suo intento? La candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato, vista come fumo negli occhi dal candidato premier del Movimento 5 Stelle , rischia di ...

Salvini chiama Berlusconi - mercoledì vertice Centrodestra a Roma : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno avuto una telefonata cordiale, durante la quale hanno confermato gli impegni già presi nell'ambito della coalizione. mercoledì è stato messo in programma un ...

Centrodestra verso l'ora della verità. Berlusconi si prepara al confronto con Salvini e Meloni : Sulla questione dei 'territori' e della coerenza politica evocata da Maroni, diventa un caso la Liguria. Dove il coordinatore ligure di Forza Italia, Sandro Biasotti, neo eletto al Senato, in una ...

Lazio - Salvini : dimissioni M5s e Centrodestra - si torni a votare : Roma, 19 mar. , askanews, 'Il Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. Per questo invito tutta l'opposizione a un atto di coerenza e conseguenza per fare in modo che la parola torni ai ...

Maroni e il messaggio a Salvini 'Vedo impossibile un governo Lega-M5S - non spacchi il Centrodestra' : 'Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S'. Lo afferma l'ex governatore della Lombardia, il leghista Roberto Maroni a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. 'Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla ...

Maroni : «Salvini può aspettare - non distrugga il Centrodestra» : L’ex governatore della Lombardia in tv: «La sua vittoria elettorale non sia una vittoria di Pirro. Non rovini la coalizione che abbiamo creato con Bossi»

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del Centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Cos'è il "governo dei vincitori". La strategia di Salvini per un'intesa M5s-Centrodestra : Il tentativo di Salvini è convincere Berlusconi a formare un governo dei 'vincitori'. Ovvero centrodestra e Movimento 5 stelle. Ma senza il Pd, che ha perso alle urne. Ancora niente nomi su chi possa guidare un eventuale esecutivo e anche i contatti tra Salvini e Di Maio si sono fermati al momento sulle presidenze delle Camere. Ma il dialogo è avviato. L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una ...

Salvini dominus del Centrodestra? Brunetta lo gela : "È solo il leader della Lega" : “Come leader del centrodestra parlo e mi muovo a nome di tutti gli alleati”. Matteo Salvini non cede sul suo status di dominus della coalizione, e rivendica l’autorità per gestire in proprio la complicata...

Salvini ribadisce : io leader Centrodestra. Tensione con Fi : Milano, 16 mar. , askanews, Roma, 16 mar. , askanews, Qualche parola al miele, la 'totale sintonia e condivisione di programma e di intenti', e subito dopo l'affondo: 'Come leader del centrodestra ...

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è leader della Lega - non del Centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...