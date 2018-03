“Cecilia Rodriguez? Non la temo perché…” Paola Di Benedetto show La ‘pugnalata’ della

caffeinamagazine

: #news Paola di Benedetto and Fran#cesco Monte, mother nature has a say on Cecilia Rodriguez - BitFeedCO : #news Paola di Benedetto and Fran#cesco Monte, mother nature has a say on Cecilia Rodriguez - Rebecca38538392 : Francesco Monte e Moser messi a confronto da Cecilia Rodriguez Rita Dalla Chiesa è tornata in televi: - IsaeChia : ‘#Isola13’, #PaolaDiBenedetto non teme #CeciliaRodriguez: “Quando guardo negli occhi #FrancescoMonte, mi rendo cont… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Belli, giovani, innamorati e felici: sonoDie Francesco Monte. Si sono piaciuti sin da subito durante il reality, ma sono stati divisi dopo pochi giorni a causa delle accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte che lo ha accusato di aver fumato una canna poco prima dell’inizio del reality. Dichiarazioni che hanno costretto Monte ad abbandonare il gioco per fare ritorno in Italia. Dopo l’esperienza all’Isola dei famosi, l’ex tronista di ”Uomini e Donne” e la Madre Natura dei ”Ciao Darwin” fanno sul serio e non si nascondono. Un mazzo di rose rosse e un bigliettino firmato proprio dall’ex tronista le avevano strappato un sorriso raggiante durante la diretta. Si trattava di un ulteriore segnale, dopo un video messaggio che già il modello pugliese aveva fatto recapitare allagirl mentre era in ...