Cecilia Capriotti furiosa con Craig Warwick a Pomeriggio 5

Cecilia Capriotti : la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti si svela: le telefonate della moglie di Amaurys Perez Cecilia Capriotti è tornata a parlare del presunto flirt tra i due naufraghi impegnai in Italia. La showgirl si è tirata fuori da questo gossip sin dal primo momento. In ogni caso, c’è ancora chi crede che sia proprio lei la […] L'articolo Cecilia Capriotti: la moglie di Amauryz l’ha chiamata piangendo proviene da Gossip e Tv.

Paura a Domenica Live - Giucas Casella ipnotizza Cecilia Capriotti - ma lei fa fatica a risvegliarsi : A Domenica Live si torna a parlare di Isola dei Famosi , della presunta notte di passione tra due naufraghi 'in Italia ufficialmente impegnati' e anche delle ipnosi di Giucas Casella. L'ex naufrago ...

Giucas ipnotizza Cecilia Capriotti - lei non si risveglia : paura in diretta a Domenica Live : A Domenica Live proseguono le ipnosi di Giucas Casella agli ex naufraghi. A caccia di scoop honduregni, dopo le insinuazioni bollenti di...

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. Gli altarini dell’isola dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore? L'accusa shock Video : Domenica Live, Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore? Arriva in diretta L'accusa shock che ha fatto infuriare Cecilia e indispettire la stessa Barbara D'Urso, che in collegamento con Craig e Monica Setta ha pregato entrambi di non ritrattare in to alla minaccia della Capriotti di ricorrere a vie legali, data l'entita' delle dichiarazioni fatte. Ecco cosa è successo. Cecilia Capriotti e Amaurys hanno fatto l'amore all'Isola dei Famosi ...

Cecilia Capriotti e Amaurys sono stati insieme? Craig Warwick conferma : Amaurys e Cecilia Capriotti: notte di passione? Parla Craig Warwick In diretta da Barbara d’Urso Craig Warwick ha confermato il presunto flirt da Cecilia Capriotti e Amaurys che sarebbe avvenuto sull’Isola dei Famosi. Tutto è nato da una domanda avanzata da Vladimir Luxuria, la quale ha chiesto all’ex naufraga se fosse vero quello che si diceva tra lei e lo sportivo. Cecilia ha sottolineato che lei è molto amica della moglie ...