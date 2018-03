C’è stata un’esplosione a Catania | probabilmente dovuta a una fuga di gas | sono morte

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : potrebbero essere rimasti coinvolti dei vigili del fuoco : C’è stata un’esplosione a Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una precedente segnalazione di The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: potrebbero essere rimasti coinvolti dei ...

C’è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland - si parla di diverse persone ferite : C’è stata una sparatoria in un liceo a Great Mills, nel Maryland: si parla di diverse persone ferite, ma per il momento non ci sono informazioni più precise. Citando funzionari della scuola, Reuters scrive che il liceo è ancora in lockdown The post C’è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland, si parla di diverse persone ferite appeared first on Il Post.

C’è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo The post C’è stata una nuova esplosione a Austin, in Texas appeared first on Il Post.

Stanotte C’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

Reddito di inclusione : cosa è - chi ne ha diritto - cosa prevede e come richiederlo. Tutto quello che C’è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l’inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un ...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non C’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui C’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

“Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva”. Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - dopo una segnalazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L’uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco dopo - C’è stata un’altra brutta “sorpresa” : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell’inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d’oro dai cadaveri cremati. Durante l’arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente ‘oro 18 K’ e che, ...

Pd - partito diviso sulle dimissioni in differita di Renzi. Cuperlo : “Modalità che non funziona. Non C’è stata autocritica” : Matteo Renzi annuncia che si dimetterà da segretario del Pd, ma non subito. Quando? “Dopo la formazione del governo” annuncia in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio il segretario dem, che non concede domande ai tanti giornalisti presenti nella sede del ‘Nazareno’ a Roma. A difendere le posizioni di Renzi c’è Matteo Richetti, mentre Gianni Cuperlo è molto critico: “Annunciare le dimissioni, ma ...

Pd - partito diviso sulle dimissioni differite di Renzi. Cuperlo : “Modalità che non funziona. Non C’è stata autocritica” : Matteo Renzi annuncia che si dimetterà da segretario del Pd, ma non subito. Quando? “Dopo la formazione del governo” annuncia in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio il segretario dem, che non concede domande ai tanti giornalisti presenti nella sede del ‘Nazareno’ a Roma. A difendere le posizioni di Renzi c’è Matteo Richetti, mentre Gianni Cuperlo è molto critico: “Annunciare le dimissioni, ma ...

C’è stata una grande truffa contro Spotify? : Un'inchiesta sostiene che delle persone in Bulgaria potrebbero aver guadagnato 1 milione di dollari con delle playlist finte, senza violare nessuna legge The post C’è stata una grande truffa contro Spotify? appeared first on Il Post.

Isola - Paola Di Benedetto fa pure tendenza : il dettaglio che non può esservi sfuggito. La regina incontrastata della cronaca rosa in Honduras se ne separa di rado. Come Francesca Cipriani con la sua coroncina di fiori. E C’è chi già parla di ‘nuova moda’… : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. È sulla bocca di tutti, poi, anche per via delle accuse choc mosse da Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana. Una faccendaccia che da settimane tiene banco su social, carta stampata e salotti televisivi e che, complici i fuori onda, gli inviti declinati e le frecciatine nemmeno troppo velate, è destinata a far parlare ancora. Forse fino alla fine del gioco, ecco. E ...

“Quel pancino è molto sospetto…”. Laura Chiatti incinta? Ecco la verità sulla bellissima attrice. Il dettaglio non è passato inosservato durante C’è posta per te. Così - messa alle strette - è stata proprio lei a confessare tutto : Dai, era impossibile che dopo la sua apparizione in diretta non si aprisse il dibattito. E infatti la domanda è stata subito: Laura Chiatti incinta del terzo figlio? A ‘C’è posta per te’, dove è stata ospite insieme al marito Marco Bocci, l’attrice ha esibito un pancino alquanto sospetto. Ma a quanto pare nessuna cicogna in volo: la bionda interprete ha smentito le voci di una terza gravidanza. La Chiatti, attraverso ...

C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland - in Florida : C’è stata una sparatoria nella scuola superiore Stoneman Douglas a Parkland, in Florida. La polizia è arrivata sul posto ma non si sa esattamente se ci siano morti e feriti. Le notizie sono ancora confuse, CNN riporta le stime dei vigili The post C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida appeared first on Il Post.