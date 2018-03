Catania via Garibaldi Si scava per estrarre un corpo

Catania via Garibaldi. Estratti i corpi di un anziano e due pompieri : Al momento sono tre i morti accertati dell’esplosione a Catania in uno stabile di via Garibaldi. Nella struttura c’è stata

Catania. Si scava tra le macerie di via Garibaldi in cerca di dispersi : Una violenta esplosione ha coinvolto alle 19.30 uno stabile di via Garibaldi, angolo via Plebiscito, a Catania. I Pompieri hanno

Catania. Esplosione in via Garibaldi morti due civili e due vigili del fuoco : Un’Esplosione avvenuta alle 19.30 ha fatto tremare il centro storico di Catania. Coinvolto un edificio di via Garibaldi, al civico

Catania. Esplosione in via Garibaldi ci sono 4 morti : Una deflagrazione è avvenuta a Catania. L’Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Sarebbero rimasti coinvolti alcuni dei

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Catania : Campisi - "Viale Vittorio Veneto nel caos - serve un piano traffico" : Una situazione approssimativa basata più su una politica repressiva piuttosto che su una programmazione certa. Sul viale oggi basta un attimo di distrazione e si rischia di essere investiti anche ...

Catania - 15 alberi in via Plebiscito per ricordare le vittime di mafia : Nell'ambito delle iniziative "Cento passi verso il 21 marzo", data in cui sarà onorata in tutta Italia la memoria delle vittime di tutte le mafie, alle 10,00 del 7 marzo Libera e Legambiente ...

Catania : giovane donna morta al Cannizzaro - Regione avvia indagine : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Faremo chiarezza sulla morte della giovane donna avvenuta all’Ospedale Cannizzaro di Catania". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza dopo il decesso di Emanuela Pulvirenti, trentunenne di Giarre, morta due giorni fa nel reparto Rianimazione dell'

iDyssey - in mostra a Catania il viaggio fotografico di Stefano De Luigi sulle orme di Ulisse raccontato con due iPhone : Da Troia a Itaca, sulle orme di Ulisse con due iPhone. Se Omero fosse nato nel nostro millennio, probabilmente l'Odissea l'avrebbe raccontata così: radio, telefono, fotocamera, videocamera e microfono. Lo ha fatto il fotografo Stefano De Luigi, premiato ben quattro volte dal World Press Photo, con un progetto in bilico tra due estremi, passato e presente, epica e modernità. In mostra dall'11 febbraio al 4 marzo alla "Plenum ...

Catania - Sac Service avvia le preselezioni : Inizieranno la seconda settimana del mese di febbraio le pre-selezioni della SAC Service per addetto ai controlli e assistenza

Viaggi & Turismo : Norimberga diventa la dodicesima base di Eurowings - nuovi voli per Catania e Olbia : Per dar vita ad un’offerta veramente capillare in Germania e Austria, Eurowings inserisce ora fra le proprie basi anche l’aeroporto di Norimberga, dove stazionerà un aeromobile della compagnia in più rapida crescita in Europa, che opererà da fine marzo voli per Catania, Olbia, Palma di Maiorca, Creta, diventando la dodicesima base di Eurowings. Inoltre la rotta Berlino/Tegel-Norimberga si arricchirà di un volo ulteriore alla domenica sera. I ...

Diretta/ Lecce Catania (risultato live 1-1) streaming video e tv : Di Piazza! Esplode il Via del Mare : Diretta Lecce-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:53:00 GMT)

Catania al via la Settimana Musicale Agatina : > Tutti gli spettacoli musicali, che avranno inizio alle ore 20.00, saranno accessibili con contributo di 7 euro finalizzato all'ampliamento del percorso artistico delle terrazze della Monumentale ...

Lecce- Catania : Via del mare carico - prevendita da sballo : primo sold out Video : Una prevendita da categoria superiore, non c'è che dire. In poche parole, per Lecce- Catania ci sara' il pubblico delle grandi occasioni [Video] e questo lo si può affermare gia' con grande anticipo rispetto alla gara valida per il campionato di Serie C [Video] e prevista per domenica 21 gennaio, alle ore 14.30. I giallorossi avranno una spinta in più nel big match attesissimo e al quale probabilmente non potranno assistere dal vivo i tifosi del ...