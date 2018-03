Catania | la guardia costiera libica alla nave dell’ong poi sequestrata dai pm | “Dateci

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 marzo 2018) “Dateci i migranti o vi uccidiamo“. È il 15 marzo scorso e laspagnola ProActiva Open Arms si imbatte nelle motovedette della, che all’equipaggio di consegnare le persone salvate, minacciandolo anche con le armi. A documentarlo sono le immagini girate da Xavier Bertral e dgiornalista Cristina Mas del quotidiano catalano Ara.cat che ha realizzato un diario di bordo per Open arms. “Dopo l’incidente con i libici invece di dare un porto di destinazione all’Italia come al solito, il governo italiano ha lasciato le braccia aperte senza un porto sicuro per sbarcare i migranti per 24 ore”, hanno raccontato gli uomini a bordo della. Che dopo essere approdata a Pozzallo con 218 migranti è stataprocura di. Secondo l’accusa ci sarebbe una volontà dell’organizzazione di portare i migranti in Italia anche ...