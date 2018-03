adnkronos

: Roma, caso Cucchi, un teste: 'Stefano mi disse che i cc si erano divertiti a picchiarlo' - La Repubblica - GiostraGiacomo : Roma, caso Cucchi, un teste: 'Stefano mi disse che i cc si erano divertiti a picchiarlo' - La Repubblica - pasticcerieTro : RT @rep_roma: Roma, caso Cucchi, un teste: 'Stefano mi disse che i cc si erano divertiti a picchiarlo' - MICIO7BEAR : RT @Adnkronos: Caso #Cucchi, un teste: 'Mi disse che i carabinieri si erano divertiti' -

(Di martedì 20 marzo 2018) "Quando ho visto Stefano la prima volta stava 'acciaccato', era gonfio come una zampogna , aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non ...