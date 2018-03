Caso Cucchi | un detenuto | Stefano era gonfio di botte | mi disse che i carabinieri

huffingtonpost

: Roma, caso Cucchi, un teste: 'Stefano mi disse che i cc si erano divertiti a picchiarlo' - rep_roma : Roma, caso Cucchi, un teste: 'Stefano mi disse che i cc si erano divertiti a picchiarlo' - Publio_Marone : RT @Adnkronos: Caso #Cucchi, un teste: 'Mi disse che i carabinieri si erano divertiti' - BinaryOptionEU : Caso #Cucchi, un teste: 'Mi disse che i carabinieri si erano divertiti' -

(Di martedì 20 marzo 2018) "miche con lui isi erano 'divertiti'. Era ridotto che sembrava una zampogna, in quelle condizioni non doveva essere portato in carcere". È quanto ha affermato Luigi Lainà, che incontrònel centro clinico di Regina Coeli, dove si trovava anche lui, la notte tra il 16 e il 17 ottobre del 2009, nel corso del processo davanti alla I corte d'Assise che vede imputati cinqueaccusati di omicidio preterintenzionale."Gli ho chiesto di alzarmi la maglietta - ha raccontato Lainà, rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò che lo interrogò una prima volta nel novembre del 2014 - e lui mi ha mostrato la schiena: era uno scheletro, sembrava un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz. Aveva il costato di colore verdognolo-giallo, come quello di una melanzana. Gli ho chiesto se a ridurlo ...