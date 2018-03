Casaleggio : loro moribondi - 5S come vento : 14.05 "Il M5S è un vento inarrestabile che continuerà a crescere perché appartiene al futuro. I cittadini chiedono una vera democrazia,esprimono direttamente la loro voce e non sono più ostacolati dall'establishment".Così Casaleggio in un intervento sul Washington Post. Sottolineando che "è la prima grande compagine politica digitale al mondo", aggiunge che gli obiettivi di M5S "sono definiti dai cittadini, non dai vecchi partiti moribondi". ...