Casa Bianca risponde ad attacco McCain

: #Russia: #Putin vince le elezioni. Nessuna chiamata dalla Casa Bianca: 'Non siamo stupiti'. Ma l' #Osce boccia il v… - Agenzia_Ansa : #Russia: #Putin vince le elezioni. Nessuna chiamata dalla Casa Bianca: 'Non siamo stupiti'. Ma l' #Osce boccia il v… - TgLa7 : #Facebookgate Casa Bianca: tutelare diritto degli americani alla privacy @WhiteHouse - RaiNews : #Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere oltre il 5% con lo scandalo di Cambridge Analytica. Nella g… -

"Noi non dettiamo come gli altri Paesi devono operare. Quello che sappiamo è che Putin è stato eletto nel suo Paese" Lo afferma lariguardo la telefonata tra Trump e Putin,anche alla luce delle critiche avanzate dal senatore repubblicano, che ha attaccato Trump dicendo che un "presidente americano non guida il Mondo Libero congratulandosi con un dittatore per aver vinto elezioni false". Mentre la: "Non siamo d'accordo che non dovremmo parlare con la Russia, gli Usa sono duri quando devono esserlo".(Di martedì 20 marzo 2018)