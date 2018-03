Casa Bianca risponde ad attacco McCain : 21.42 "Noi non dettiamo come gli altri Paesi devono operare. Quello che sappiamo è che Putin è stato eletto nel suo Paese" Lo afferma la Casa Bianca riguardo la telefonata tra Trump e Putin,anche alla luce delle critiche avanzate dal senatore repubblicano McCain, che ha attaccato Trump dicendo che un "presidente americano non guida il Mondo Libero congratulandosi con un dittatore per aver vinto elezioni false". Mentre la Casa Bianca: "Non ...

Usa - alla Casa Bianca il "patto nucleare" tra Trump e Mbs : È il vertice dei "venti milioni". Venti milioni di barili di petrolio al giorno, un quinto di quella mondiale: è quanto producono, messi assieme, Usa e Arabia Saudita. Ma è anche quello dei 340miliardi di dollari: è l'ammontare della vendita di armamenti di Washington a Riyadh. Ed è un vertice tra alleati che hanno, in Medio Oriente, un nemico comune: l'Iran. alla Casa Bianca si rafforza il "patto nucleare" tra ...

Facebook - Mark Zuckerberg sotto fuoco incrociato/ Cambridge Analytica : Casa Bianca e UE chiedono chiarimenti : Cambridge Analytica e Facebook: Mark Zuckerberg, sotto assedio, continua a tacere mentre la Federal Trade Commission, la Casa Bianca e anche il Parlamento UE chiedono spiegazioni(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:29:00 GMT)

Facebook - Casa Bianca : tutelare privacy : 17.15 Il presidente Trump "ritiene che il diritto alla privacy degli americani dovrebbe essere tutelato". Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca, dopo lo scandalo della Cambridge Analytica che sta coinvolgendo Facebook. La Casa Bianca sostiene le indagini federali: "Siamo lieti se il Congresso o altre agenzie vogliano esaminare il caso". Il titolo Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere il 5%. Il tonfo di ieri in Borsa è ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Scandalo Facebook - Zuckerberg zitto - ora è convocato a Westminster. La Casa Bianca : proteggere la privacy : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg La Casa Bianca : proteggere gli utenti Usa : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

Russiagate - Casa Bianca : 'Trump non valuta licenziamento Mueller' : La Casa Bianca prova a calmare i rumors riguardo un possibile licenziamento del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "Il presidente Trump non sta considerando o parlando di un ...

Casa Bianca - ora tremano i generali E Trump scherza : chi è il prossimo? : Ed è diventato noto in tutto il mondo per il tumultuoso anno e mezzo, dal 2005 al 2006, in cui ha rappresentato gli Stati Uniti all'Onu. «Il più rissoso ambasciatore che gli Usa abbiano mai inviato ...

Alla Casa Bianca restano solo i sudditi di Trump : L'effetto di questo "trambusto" Alla Casa Bianca, come prevedibile, è stata la rimozione della maggior parte delle persone con idee, valori o conoscenze del mondo in disaccordo con le ossessioni di ...

Trump caccia anche McMaster. Ma la Casa Bianca smentisce : Acque sempre molto agitate alla Casa Bianca. Il Washington Post e il Wall Street Journal scrivono che Trump ha deciso di mandare via il consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster e sta ...

"Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post : Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo Posto arrivi un successore forte"