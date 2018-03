Caos dati | Londra convoca Zuckerberg  Facebook giù | i social crollano in Borsa

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg Nuovo crollo in Borsa per Facebook : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

Facebook - Caos interno dopo lo scandalo dati : si dimette Alex Stamos - responsabile della sicurezza : Lo scandalo dati ha causato non poche polemiche e dissidi interni a Facebook: nelle ultime ore è giunta la notizia delle dimissioni di Alex Stamos, responsabile della sicurezza delle...

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’affluenza alle urne delle ore 19 : verso il 70% nonostante il Caos per il bollino antifrode : 1/28 ...

Isola dei Famosi 2018 - Caos Eva Henger e nomination/ "Pilotato - Marcuzzi un soldatino" : la Lucarelli attacca : Isola dei Famosi 2018, Canna-gate e news: Selvaggia Lucarelli attacca gli autori e Alessia Marcuzzi, la conduttrice un soldatino nelle mani della produzione.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:31:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : liste candidati - Renzi nel Caos e il Pd si spacca (28 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Partito Democratico si spacca. Quasi 100 morti a Kabul per un'autobomba. Risolto il giallo della donna spinta sotto la metro. (28 gennaio 2018).(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 00:15:00 GMT)

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

M5S : Parlamentarie nel Caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi (2) : (AdnKronos) - Non si trova fra i possibili candidati neanche l'attivista trapanese Monica Modica. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle". Lo spettro di quanto accaduto per le Regionarie siciliana aleggia sul web. "Ho provato a votare e mi

M5S : Parlamentarie nel Caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Sono partite nel caos le Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta dei candidati ai collegi plurinominali di Camera e Senato. Si vota, attraverso la piattaforma Rousseau, oggi e domani, dalle 10 alle 21, e sui social imperversano già le prime proteste. Al