Candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 | incontro a Pinerolo con il PD

Libia - Saif Gheddafi annuncia Candidatura alle elezioni presidenziali - : Il secondogenito dell'ex dittatore libico ha detto di voler "salvare il Paese". La tornata elettorale dovrebbe tenersi entro il 2018 ma su di lui pende un mandato di cattura internazionale per il suo ...

“Pestata collettiva” a Genova : 2mila firme per la Candidatura del pesto a Patrimonio Unesco [GALLERY] : 1/5 ...

Elezioni - Di Maio : “Dessì rinuncia alla Candidatura”. All’aspirante premier 409 voti dalle Parlamentarie : “Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi“. Lo ha detto, a Palermo, il candidato premier dell’M5S Luigi Di Maio. “Ho assistito a una violenza inaudita contro il movimento e mi fa piacere che Emanuele Dessì abbia fatto questa scelta per proteggere il M5S e la sua famiglia da strumentalizzazioni”, ha aggiunto a ...

M5s - Cruciani e Parenzo di stucco alle dichiarazioni dell’ammiraglio Veri dopo il ritiro della sua Candidatura : “Avevo mal interpretato una regola del M5S, non mi sembrava importante”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), commenta la sua vicenda l’ammiraglio in congedo, Rinaldo Veri, che si è ritirato precipitosamente dalle candidature del M5S perché consigliere comunale eletto a Ortona (Chieti) in una lista civica alleata col Pd. “Mi sembra una regola un po’ troppo rigida” – continua l’ufficiale – “però da buon militare ho il dovere di rispettare ...

M5s - l'ammiraglio Veri ritira la Candidatura : è già consigliere comunale - alleato con il Pd : Sono passate poche ore dal lancio ufficiale dei candidati del Movimento 5 stelle per le prossime elezioni e già arriva il...

L'ammiraglio ritira la Candidatura con il M5s : in Comune è alleato del Pd : durata lo spazio di poche ore la candidatura per il M5S delL'ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, ufficiale che aveva preso parte a diverse missioni della Nato. Annunciato in mattinata da Luigi Di Maio,...

Umberto Bossi verso la riCandidatura. Anche la Lega alle prese con le liste : La Lega va verso la ricandidatura di Umberto Bossi. Il Senatur potrebbe correre per palazzo Madama, nel proporzionale in Lombardia, come il segretario Matteo Salvini, che si presenterà però in più circoscrizioni. Le liste non sono comunque ancora ufficiali.Stando a quanto riferiscono qualificate fonti del Carroccio, si sarebbe quindi risolto positivamente per il fondatore delle Lega il nodo sulla ricandidatura, data per mesi ...

Usa 2020 - Oprah Winfrey smentisce Candidatura alle presidenziali - : La star della tv americana ha negato l'interesse per un possibile futuro alla Casa Bianca nel 2020 sottolineando di non avere il Dna per queste cose