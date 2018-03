Campania | elezioni amministrative | ecco l' elenco dei comuni chiamati al voto

Seggi ed eletti Senato - risultati Elezioni 2018/ 135 al Centrodestra : M5s si prende tutta Campania e Sicilia : Seggi ed eletti Senato, risultati Elezioni 2018: mancano 26 Seggi al Centrodestra per ottenere la maggioranza. Campania e Sud tutto M5s: Renzi resta, elenco big bocciati(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Elezioni 2018 : la Campania non tradisce Di Maio - è trionfo M5S - : Nella regione governata da De Luca , Pd, , i pentastellati fanno quasi l'en plein nell'uninominale tra Camera e Senato portando a casa 32 dei 33 collegi del maggioritario, andando oltre il 50% nel ...

Elezioni 2018 - per De Luca prima sconfitta a Salerno e in Campania : ko il figlio Piero e Alfieri - il sindaco delle fritture : In Campania il Movimento 5 Stelle straccia il Pd e infligge la prima sconfitta all’impero De Luca. Per la prima volta la disfatta riguarda anche il governatore della Regione perché, nonostante l’impegno del padre, perde il primogenito Piero De Luca, candidato Pd alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Salerno e nel proporzionale di Caserta. Battuto a Salerno non solo dal candidato grillino, ma anche da quello del centrodestra. Ma il ...

Elezioni - M5S sfonda in Campania : tiene Forza Italia - in picchiata il Pd : Alla chiusura dei seggi, tutti gli exit poll e tutte le proiezioni danno il M5S primo partito in Campania e più in generale nel Sud. Da solo, i cinquestelle supererebbero alla Camera...

Affluenza Elezioni 2018: alle ore 19, 58% a livello nazionale. Aumenti maggiori al Sud, in vetta la Campania

Elezioni - in Campania affluenza al 16 - 96% : media più bassa rispetto al resto dell'Italia : Alle ore 12 per le Elezioni politiche per il rinnovo della Camera a livello nazionale ha votato il 16,96% degli aventi diritto, dato in calo rispetto al trend nazionale del 19,38%. Lo si rileva dal ...

Elezioni - seggi insediati in Campania : nel Napoletano allestite 2.281 sezioni : Al via in Campania l'insediamento dei seggi. Sono 2.281 le sezioni elettorali allestite, in particolare, tra Napoli e provincia in vista del voto di domani. A Napoli città le sezioni sono 884, di cui ...

Come vota la Campania di De Luca? Centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli.

Centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%. Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale

Elezioni - “nelle liste del M5s all’uninominale in Campania c’è anche un massone in sonno” : Nelle liste del Movimento 5 stelle in Campania c’è un massone, seppur in sonno, cioè che non partecipa ai lavori della sua loggia. Lo sostiene il quotidiano Il Mattino, raccontando la storia di Catello Vitiello, avvocato e “oratore” della loggia napoletana Sfinge, la numero 1.283 aderente all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia. “Chi è iscritto alla massoneria non si può candidare col M5s“, aveva ...

elezioni - in Campania un fine settimana di fuoco : Pd e M5S oggi presentano candidati e programmi - : Sarà un fine settimana all'insegna della politica quello che si presenta per i napoletani: doppio appuntamento per il Pd e Cinquestelle in pista per presentare candidati e programmi, sabato invece sarà la volta di Forza Italia. Alle 10 ...

Elezioni - De Girolamo : “Mio nome cancellato da liste Campania. Carfagna prenda le distanze - altrimenti è complice” : Candidata alla Camera come capolista (blindata) nel collegio Benevento-Avellino, la deputata uscente di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, si è ritrovata seconda a Benevento e assente negli altri collegi. Lo denuncia la stessa parlamentare durante la trasmissione L’Aria che Tira (La7): una “manina” avrebbe cancellato il suo nome, precedentemente inserito al numero 1 del listino sannita. “È una storia strana” – ...

Elezioni - in corsa per il Parlamento c'è Claudio Lotito : candidato in Campania : Un candidato premier, Luigi Di Maio per i Cinque Stelle, il segretario del Pd Matteo Renzi a guidare i Dem al Senato, la new entry Claudio Lotito tra le fila di Forza Italia. Tra nomi di grido e ...

