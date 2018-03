Camera e Senato | Romani FI | “Incontro positivi” Toninelli M5s | “Stiamo parlando

Elezione presidenti di Camera e Senato - chi sono i possibili candidati : Il 23 marzo la prima seduta a Montecitorio e Palazzo Madama: si vota per scegliere i presidenti. Ecco regole e tempistiche presidenti di Camera e Senato, regole e tempi dell'Elezione. Chi sono i '...

GOVERNO - DI MAIO : "DECISIVI - CHIEDIAMO LA Camera"/ Toto-nomine - asse M5s-Lega : Bongiorno presidenza al Senato? : GOVERNO e nomine Camere: Di MAIO "noi decisivi, CHIEDIAMO la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini

Presidenti di Camera e Senato : chi sono e che ruolo hanno : Dal loro lavoro dipende l'attività politica del Parlamento: ecco a cosa servono e perché sono così importanti

M5S e Lega ragionano sullo schema Fico-Borgonzoni per le presidenze di Camera e Senato : Il Movimento 5 Stelle ha deciso. Sarà Roberto Fico il candidato alla presidenza della Camera. È il nome estratto nella terna che comprendeva Riccardo Fraccaro ed Emilio Carelli, che rimangono allertati nel caso si dovesse passare repentinamente a un piano B. Una candidatura che procede su un binario parallelo a quella che avanzerà la Lega al Senato. Anche qui le riserve sono a un passo dall'essere sciolte. E la carta ...

Presidenti di Camera e Senato. A carte scoperte da venerdì 23 : Non è più tempo di giocare a carte coperte. Sul tavolo della politica è arrivato il tempo delle scelte, il

Presidenza Camera e Senato - il conclave in ordine sparso : Le scadenze si avvicinano ma i partiti ancora non riescono a trovare intese certe. Si deciderà all'ultimo

Di Maio svela la strategia per individuare i presidenti di Camera e Senato Video : Nella data del 23 marzo avra' luogo la prima seduta del nuovo Parlamento il quale affrontera' come primo compito quello di votare i nuovi presidenti di #Camera e #Senato, step che precede le consultazioni per la nomina del prossimo governo. Lo scenario post voto ha reso la governabilita' un traguardo molto difficile da raggiungere, pertanto l'appuntamento politico del 23 marzo si configura come una prova generale per la realizzazione di una ...

Presidenti di Camera e Senato - regole e tempi dell'elezione. Chi sono i 'candidati' : Il 23 marzo la prima seduta del nuovo Parlamento: si vota per le presidenze, step che precede le consultazioni per il nuovo governo. Ecco gli scenari politici Nuovo governo, la tentazione di Di Maio: ...

DIETRO LE QUINTE/ Camera & Senato - l'arma Bonino nelle mani di Mattarella : L'ipotesi che M5s e Lega vogliano concordare le presidenze di Camera e Senato fa dire no al Pd, che ne reclama una perché all'opposizione. Una richiesta senza fondamento.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : presidenti Camera e Senato - strada in salita per Lega-M5S (17 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Boris Johnson contro Putin. Resi noti i redditi dei politici. strada in salita per le elezioni dei presidenti. Sorteggio Champions amaro.

Presidenze - prende quota l'ipotesi Fraccaro (M5s) alla Camera e Bongiorno (Lega) al Senato : E' entrata nel vivo in queste ore la trattativa sulle Presidenze delle Camere. E nel borsino dei possibili nomi oggi sale l'accoppiata Riccardo...