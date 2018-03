Cambridge Analytica | Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico E anche Bruxelles lo

Facebook - Mark Zuckerberg sotto fuoco incrociato/ Cambridge Analytica : Casa Bianca e UE chiedono chiarimenti : Cambridge Analytica e Facebook: Mark Zuckerberg, sotto assedio, continua a tacere mentre la Federal Trade Commission, la Casa Bianca e anche il Parlamento UE chiedono spiegazioni(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:29:00 GMT)

Il caso Cambridge Analytica fa tremare Facebook : Dire che non è un periodo facile per Mark Zuckerberg è certamente un eufemismo. Da almeno un biennio, la sua creatura, Facebook, lotta contro la disaffezione degli utenti - soprattutto del pubblico giovanile - e la sempre più spiccata tendenza a non produrre più contenuti originali. In questo quadro già così complicato, l'esplosione del caso Cambridge Analytica potrebbe costituire la classica goccia che fa traboccare il vaso. Rubati i dati di 50 ...

Cosa rischi su Facebook dopo Cambridge Analytica : Christopher Wylie è l’ex dipendente dell’agenzia di analisi Cambridge Analytica che ha spiegato al mondo intero come un semplice sviluppatore ha avuto accesso ai dati di milioni di iscritti a Facebook, senza nemmeno farsene accorgere. La storia è questa: nel 2015 Wylie, insieme al ricercatore dell’Università di Cambridge, Aleksandr Kogan, crea per Analytica l’app thisisyourdigitallife, che affermava di voler costruire profili psicologici degli ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

FACEBOOK - Cambridge ANALYTICA/ USA - la Federal Trade Commission apre un'inchiesta sul social di Zuckerberg : CAMBRIDGE ANALYTICA e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Facebook - caso Cambridge Analytica : Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura britannica : ...e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica ...

FACEBOOK - ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI/ Cambridge Analytica - crollo in Borsa : caos Big Data e privacy : Cambridge Analytica e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto ZUCKERBERG, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT)

L'esperto : l'intervento di Cambridge Analytica nelle elezioni in tutto il mondo - : Su questa società si poteva investigare in diversi punti del mondo. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. ...

Sesso e corruzione : la macchina delle fake news di Cambridge Analytica : Il CEO of Cambridge Analytica Alexander Nix (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Concordia Summit) Il caso Cambridge Analytica si allarga, inglobando oltre al problema privacy dei dati anche scandali sessuali e costruzione di notizie false, da veicolare all’occorrenza. Man mano che passano le ore continuano a fiorire dettagli sull’operato della società che ha sfruttato i dati di oltre 50 milioni di utenti rastrellando le loro ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Tutte le difficoltà di Facebook - scosso da Cambridge Analytica : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Più del soffio di un whistleblower sembra l’inizio di una tempesta. Lo scandalo Cambridge Analytica scuote Facebook: in Borsa il titolo crolla. Intanto, riferisce il New York Times, internamente i vertici si stanno interrogando sulle modalità con cui vengono gestite le minacce e le emergenze. Secondo le fonti del gionale amenricano Alex Stamos, Chief security officer, ha in programma di lasciare ...

Mark Zuckerberg - caos Facebook Cambridge Analytica/ L’ad tace - si dimette Stamos : crolla l’impero social? : Facebook, Cambridge Analytica: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto Zuckerberg, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Alexander Nix - chi è il numero uno di Cambridge Analytica che schedava gli americani : “Il suo nome era Cerutti Gino ma lo chiamavan drago, gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago…” cantava Giorgio Gaber. Anche al protagonista di questa storia sono stati attribuiti poteri straordinari, doti miracolose, attitudini stregate. Chi lo intervistava per commentare il successo elettorale di Trump sembrava abbagliato dal suo misterioso carisma e, a cercare in Rete qualche traccia di quel momento, non si fatica a trovare ...

Cambridge Analytica proponeva “trappole” contro gli avversari politici : La tv Channel 4 ha ripreso in segreto il capo della società di cui parlano tutti mentre offre ai potenziali clienti altri servizi – «qualche ragazza ucraina» – oltre alla raccolta dati The post Cambridge Analytica proponeva “trappole” contro gli avversari politici appeared first on Il Post.