Cambridge Analytica proponeva “trappole” contro gli avversari politici

Facebook crolla in Borsa per lo scandalo Cambridge Analytica : La web agency di Londra dal nome Cambridge Analytica mette nei guai Mark Zuckerberg. Oggi, in apertura di sessione a Wall Street, il titolo di Facebook ha perso il 5,20% in seguito alle rivelazioni fate da The Guardian e dal New York Times.In pratica Cambridge Analytica, attraverso l'applicazione "thisisyourdigitallife" su Facebook avrebbe rubato i dati di centinaia di migliaia di utenti. L'app, messa a punto dall'accademico russo-americano ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i tuoi dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Il volo del calabrone - Facebook e Cambridge Analytica : Facebook è come il calabrone che non dovrebbe volare ma non lo sa e vola ugualmente. Allo stesso modo la struttura di Facebook lo espone alla manipolazione, talvolta da parte dei populisti, ma Facebook non lo sa (o finge di non saperlo), e continua a vendere lo stesso pubblicità.La vicenda di Cambridge Analytica potrebbe essere riassunta in una battuta. Che però battuta non è. Descrive piuttosto quanto accade ogni ...

Non solo profili facebook - anche escort e mazzette : Channel 4 svela tecniche di Cambridge Analytica : A svelare quale sarebbe il modus operandi della società coinvolta nello scandalo globale su Trump e la Brexit un'inchiesta condotta da un reporter sotto copertura di Channel 4 News, emittente britannica, che si e' intrufolato con una telecamera nella sede dell'azienda spacciandosi per il rampollo di una ricca famiglia dello Sri Lanka desideroso di acquisire una maggiore reputazione politica a scapito degli avversari

Cambridge Analytica - si dimette il capo della sicurezza di Facebook : “Disaccordi interni” : Alex Stamos, il capo della sicurezza di Facebook, si è dimesso dal suo incarico dopo il datagate di Cambridge Analytica, società che avrebbe sfruttato i dati di oltre 50 milioni di utenti del social network per influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016. Dopo le anticipazioni del New York Times che aveva parlato di dimissioni legate a “disaccordi interni“, è intervenuto lo stesso Stamos a confermare la notizia, ...

Cosa ha rivelato il numero uno di Cambridge Analytica nell'inchiesta di Channel 4 : I due manager hanno detto di aver lavorato in oltre duecento elezioni in tutto il mondo, tra cui Nigeria, Kenya, Repubblica Ceca, India, Argentina e China 'ma non in politica': 'Stiamo seguendo due ...

"Nel 2012 aiutammo un partito italiano a rinascere". È giallo sul cliente di Cambridge Analytica : Per questo partito non meglio identificato, Cambridge Analytica "ha fatto una ricerca su membri e potenziali simpatizzanti, per sviluppare una strategia di riorganizzazione". Sempre secondo la società "la struttura organizzativa flessibile e moderna derivata dalle riforme suggerite ha permesso al partito di avere una performance superiore alle aspettative iniziali in un periodo di turbolenza nella politica italiana"

Facebook - lo scandalo si allarga. Verso un mandato per "perquisire" i server di Cambridge Analytica : Cresce l'allarme per l'uso politico dei dati presi da milioni di profili di elettori americani. L'Unione europea: "Inaccettabile". Ma l'amministratore delegato Facebook, Mark Zuckerberg tace, nonostante il crollo del titolo in Borsa che ha mandato in fumo 36 miliardi di dollari di valore del gruppo e nonostante la reazione del parlamento britannico, della Commissione Ue, del Congresso degli Stati Uniti e la campagna #DeleteFacebook, ovvero ...