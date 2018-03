Cambridge Analytica | il controllo che gli utenti non hanno sulle loro informazioni

L'inutile scalpore sulla Cambridge Analytica nasce e muore su Facebook : Il consenso, demone e gloria di chiunque! È qualcosa che va alimentato e gestito. La logica del consenso è ciò che muove l'idea del sociale: mi piace, lo premio, lo condivido, lo faccio girare. Bisogna, innanzitutto, uscire da questa logica e pensare che il prodotto (l'idea, il post, la parola, l'immagine, l'articolo) giri con un contenuto che debba essere buono e per questo di comune consenso. La qualità, la tecnica, ...

Il caso Cambridge Analytica fa tremare Facebook : Dire che non è un periodo facile per Mark Zuckerberg è certamente un eufemismo. Da almeno un biennio, la sua creatura, Facebook, lotta contro la disaffezione degli utenti - soprattutto del pubblico giovanile - e la sempre più spiccata tendenza a non produrre più contenuti originali. In questo quadro già così complicato, l'esplosione del caso Cambridge Analytica potrebbe costituire la classica goccia che fa traboccare il vaso. Rubati i dati di 50 ...

Cosa rischi su Facebook dopo Cambridge Analytica : Christopher Wylie è l’ex dipendente dell’agenzia di analisi Cambridge Analytica che ha spiegato al mondo intero come un semplice sviluppatore ha avuto accesso ai dati di milioni di iscritti a Facebook, senza nemmeno farsene accorgere. La storia è questa: nel 2015 Wylie, insieme al ricercatore dell’Università di Cambridge, Aleksandr Kogan, crea per Analytica l’app thisisyourdigitallife, che affermava di voler costruire profili psicologici degli ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

L'esperto : l'intervento di Cambridge Analytica nelle elezioni in tutto il mondo - : Su questa società si poteva investigare in diversi punti del mondo. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. ...

Sesso e corruzione : la macchina delle fake news di Cambridge Analytica : Il CEO of Cambridge Analytica Alexander Nix (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Concordia Summit) Il caso Cambridge Analytica si allarga, inglobando oltre al problema privacy dei dati anche scandali sessuali e costruzione di notizie false, da veicolare all’occorrenza. Man mano che passano le ore continuano a fiorire dettagli sull’operato della società che ha sfruttato i dati di oltre 50 milioni di utenti rastrellando le loro ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Tutte le difficoltà di Facebook - scosso da Cambridge Analytica : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Più del soffio di un whistleblower sembra l’inizio di una tempesta. Lo scandalo Cambridge Analytica scuote Facebook: in Borsa il titolo crolla. Intanto, riferisce il New York Times, internamente i vertici si stanno interrogando sulle modalità con cui vengono gestite le minacce e le emergenze. Secondo le fonti del gionale amenricano Alex Stamos, Chief security officer, ha in programma di lasciare ...

