Cambiare la società | un’ora alla volta

huffingtonpost

: Ho parlato con una mia amica di luoghi comuni e frasi fatte, sintomo di una società maschilista. Dice che ne siamo… - KalosCali : Ho parlato con una mia amica di luoghi comuni e frasi fatte, sintomo di una società maschilista. Dice che ne siamo… - GabriMazzon : @repubblica siamo malatissimi proprio come societa' in genere... e forse controcorrente penso: se non era il cellul… -

(Di martedì 20 marzo 2018) In Italia si lavora troppo o si lavora niente. Assenteismo, depressione e ansia hanno spesso un comune denominatore: lo stress da troppo lavoro. Già. Ansia, depressione e mancanza di autostima hanno spesso un comune denominatore: lo stress da non lavoro. Proprio così.Vorrei, per una, non partire dai dati economici per raccontare la situazione del mondo, del lavoro e del Paese. A cominciare da questo incipit, mi piacerebbe parlarvi di una proposta in pillole: ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, per aumentare l'occupazione e la produttività; redistribuire il lavoro per redistribuire il reddito.Nove buone ragioni che troverete sul bugiardino:1. Perché c'è un rapporto evidente tra orari ridotti e tassi di occupazione più elevati. Gli occupati italiani lavorano circa il 25% in più di quelli tedeschi. A quanto risulta ...