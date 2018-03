Calciomercato | tutti i calciatori pronti a cambiare maglia | cessioni a sorpresa FOTO

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Calciomercato Genoa - definito un movimento in uscita : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Nonostante la sconfitta contro il Bologna, il Genoa sta attraversando un momento positivo ed adesso si prepara per la nuova giornata di campionato contro il Cagliari, fondamentale scontro per ipotecare la salvezza. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, nelle ultime definita una trattativa in uscita, ecco il comunicato del club: “il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato in data odierna ...

Calciomercato Benevento - c’è un piano per il futuro di Sandro : tutti i dettagli : Calciomercato Benevento – Tra i molti acquisti messi a segno dal Benevento nel mercato di gennaio figura anche il centrocampista Sandro. L’ex Tottenham si è calato alla perfezione nell’ambiente campano, De Zerbi lo ha messo al centro del progetto schierandolo davanti alla difesa con il compito di costruire gioco e recuperare palloni. Il tecnico inoltre gli ha consegnato la fascia di capitano eleggendolo leader del gruppo. Ma ...

Calciomercato Inter - è fatta per Lautaro Martinez : tutti i dettagli economici : Inter-Lautaro Martinez, è fatta. La squadra di Luciano Spalletti non sta di certo attraversando un momento positivo, nell’ultima gara casalinga solo un pareggio contro il Crotone. Ma può consolarsi con il mercato, nelle ultime ore accordo con il calciatore argentino. Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com, infatti, l’attaccante classe 1997 del Racing ha scelto i nerazzurri: intesa totale tra i due club, con l’Inter che verserà nelle ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Luis Alberto : tutti i dettagli : Calciomercato Lazio – Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima nel monday night della 23^ giornata di Serie A contro il Genoa, la Lazio proverà a riscattarsi a cominciare dalla delicata del San Paolo che vedrà i biancocelesti impegnati con il Napoli. La squadra di Inzaghi d’altronde non può permettersi di perdere altri punti per mantenere il terzo posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. ...

Calciomercato Benevento - è fatta per Sagna : tutti i dettagli : Calciomercato Benevento – Nonostante il Calciomercato invernale sia ufficialmente terminato il 31 gennaio alle 23, il Benevento ha messo a segno un altro colpo ad effetto pescando dalla lista dei molti svincolati. E’ fatta per Bacary Sagna, terzino francese ex Arsenal e Manchester City. I contatti di oggi hanno portato alla chiusura della trattativa con il giocatore che è già in viaggio per la Campania. Un rinforzo sicuramente ...

Calciomercato Juve - tutti gli affari conclusi. E da oggi fari su Emre Can : Torino, 1 febbraio 2018 - Come ampiamente previsto, il mercato della Juventus si è chiuso senza particolari squilli. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto, neppure dopo la notizia degli acciacchi di ...

Calciomercato : da Rafinha a Babacar - tutti gli addii più commoventi : Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per ciò che mi avete dato durante questo periodo e indipendentemente da dove andrò nel mondo, per il resto della mia vita porterò sempre Liverpool nel cuore. Voi,...

Calciomercato Serie A : tutti i trasferimenti ufficiali della sessione invernale : 1/21 Rafinha - Twitter ufficiale Inter ...

Calciomercato Inter - incontro con il Sassuolo : idea Duncan - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – Ultimo giorno di mercato turbolento per l’Inter che sta vedendo sfumare tutti gli obiettivi. Il primo nome sul taccuino dei nerazzurri era quello di Javier Pastore ma con il passare delle ore la trattativa si è raffreddata sempre di più. Suning non ha dato il via libera per affondare il colpo. Ausilio e Sabatini hanno provato ad inserirsi anche per Donsah del Bologna, ma il centrocampista è vicinissimo al ...

Calciomercato Inter - tifosi furiosi : tutti contro Steven Zhang! [FOTO] : 1/8 ...

Calciomercato - ultimo giorno non stop su Sky : streaming dalle 10 alle 12 su sito e app - tutti i live : Il primo appuntamento in diretta streaming è alle 10 dall'Hotel Melià, con due ore di approfondimento assieme a Fayna, Erika Calvani e Fabrizio Romano. Riepilogo e interazione social con l'hashtag #...

Calciomercato Juventus - Giuseppe Riso a Vinovo : da Cristante a Jankto - ecco tutti gli affari in ballo : Calciomercato Juventus – La Juventus, nonostante l’operazione di Cuadrado che dovrà stare fermo per circa 2 mesi, non è intenzionata a rimpiazzare l’esterno colombiano in queste ultime ore di Calciomercato. Il club bianconero però continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi l’agente Giuseppe Riso si è presentato a Vinovo, ufficialmente per una visita di cortesia. Con Fabio Paratici e Pavel ...

ICARDI LASCIA L'INTER?/ Calciomercato - il post su Instagram agita tutti : a gennaio resta - ma in estate… : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:06:00 GMT)