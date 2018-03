Calciomercato Triestina | ufficiale | Serafino firma il contratto

Calciomercato Reggina - ufficiale l’arrivo di Castiglia : Maesano alla Triestina : Calciomercato Reggina – La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ivan Castiglia. Il centrocampista classe ’88 arriva in prestito dalla Triestina fino al termine della stagione. Per Castiglia è un ritorno a Reggio Calabria avendo già vestito la maglia della Reggina nella stagione 2005/06 in serie A (3 presenze) e da gennaio 2010 alla stagione 2012/13 in serie B collezionando quarantasette presenze. Con l’esordio ...