Calcio | C Ronaldo Io sono il migliore

Inter - Moratti sta con Ronaldo : “su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso. Scudetto? Tifo Napoli” : “Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era”. Lo dice, a margine di “Tempo di Libri” per la presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli del Mondo”, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto ...

Ronaldo ricorda Calciopoli : "L'Inter combatteva contro un sistema corrotto" : Ronaldo , il Fenomeno, è stato sicuramente uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Il brasiliano con la maglia dell'Inter, del Barcellona, del Real Madrid e della nazionale verdeoro ha ...

Cristiano Ronaldo : 'Ritiro dal Calcio? Quando accadrà sarò felice : ho vinto tutto' : No, la notizia non è il ritiro dal calcio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese continuerà a giocare, e probabilmente a vincere. Perché è questo quello a cui ormai è abituato e ha abituato tutti quanti. ...

Calciomercato Milan/ News - Ronaldo vuole Bonucci al Real Madrid (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime notizie legate alla squadra rossonera: Cristiano Ronaldo starebbe spingendo la dirigenza del Real Madrid a puntare il difensore centrale Leonardo Bonucci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 02:34:00 GMT)

Calcio - Nations League 2019 : effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i gironi : Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello. Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie ...

'I Signori del Calcio' : Del Piero incontra Ronaldo - tutti gli appuntamenti su Sky : Un 10 da leggenda e il numero 7 più forte del Mondo si confrontano sul presente e sul futuro. Scherzano, si intendono alla grande. Ecco, così nasce la puntata speciale de "I Signori del Calcio, Del ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

'I Signori del Calcio' : Del Piero incontra Ronaldo - domani alle ore 22.30 su Sky Sport : Altri passaggi di Alessandro Del Piero incontra CR7 verranno proposti domenica 21 gennaio (ore 23.30 Sky Supercalcio HD, ore 24.30 Sky Sport 1 HD) e lunedì 22 gennaio (ore 19.30 e ore 24.30 Sky Sport ...

Calciomercato Juventus - colpo Cristiano Ronaldo? Ecco la situazione Video : Dalla Spagna arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato; stando a quanto riportano i media iberici, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima sessione estiva. Il club spagnolo non ha intenzione di rinnovargli il contratto, dal momento che il campione portoghese ha chiesto un maxi-ingaggio. Ronaldo ha trentatré anni, ma al momento è il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel ...

Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato news - Marotta : una grande suggestione - sognare non costa nulla : Ronaldo alla Juventus? Calciomercato news, i bianconeri potrebbero davvero mettere le mani sul portoghese, vicino all'addio al Real Madrid? Del tema ha parlato l'AD Beppe Marotta(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:13:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter stringe su Rafinha e Ramires - il Milan non farà acquisti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter stringe su Rafinha e Ramires - Juventus attiva : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...