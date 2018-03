Caduta vertiginosa di CNH Industrial sul mercato

Caduta vertiginosa di Tenaris sul mercato : Aggressivo avvitamento per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che tratta in perdita del 2,20% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE ...

Caduta vertiginosa di Banca Popolare di Sondrio sul mercato : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito lombardo , che tratta in perdita del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Popolare di Sondrio rileva un allentamento della ...

Caduta vertiginosa di Geox sul mercato : Aggressivo ribasso per l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano in perdita del 2,39%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . ...

Caduta vertiginosa di Royal Bank Of Scotland sul mercato : Pressione su Royal Bank Of Scotland , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,24%. Il trend di Royal Bank Of Scotland mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione ...