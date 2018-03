BTP italiani e azioni | Blackrock lancia l' allarme

Blastingnews

: #BlackRock: da #elezioni Italia peggior risultato possibile. Siamo underweight sui #bond #Italia VIA @markets… - lauranaka : #BlackRock: da #elezioni Italia peggior risultato possibile. Siamo underweight sui #bond #Italia VIA @markets… - InsuranceTrade : Fitch Ratings, compagnie solide nonostante i #Btp italiani -

(Di martedì 20 marzo 2018) Nonostante, almeno apparentemente, la borsa di Milano e i titoli di Statonon abbiano risentito particolarmente dell'incerto risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, la situazione potrebbe, ben presto, cambiare e non in meglio. Questo perché ad essere preoccupati comincerebbero ad esserlo i grandi investitori istituzionali. Come fa notare anche il Sole24ore nella sua edizione online, il primo are l'per la tenuta della nostra economia è il fondo USA. Questo, infatti, avrebbe in procinto di sottopesare il proprio investimento sui mercati azionari ed obbligazionari. Cerchiamo di delineare, brevemente ma esaustivamente, le ragioni di questo vero e proprio downgrade. L'opinione disulle elezioni A esplicitare l'opinione degli analisti economici americani dici ha pensato Scott Thiel, Vice responsabile per gli ...