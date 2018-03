Bruno Mars si appropria della cultura black | ma Stevie Wonder lo difende

GABRIELE CIAMPI/ Unico italiano ai Grammy - "non sono sorpreso della vittoria di Bruno Mars" : GABRIELE CIAMPI è stato l'Unico italiano presente nella giuria dei Grammy Awards 2018. Ecco le sue dichiarazioni sul trionfatore Bruno Mars e sulla musica italiana.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:53:00 GMT)

GRAMMY AWARDS 2018/ I Bon Iver contro il trionfo di Bruno Mars : "Mi state prendendo per il c..." : GRAMMY AWARDS 2018: tutte le reazioni dopo il trionfo di Bruno Mars che ha vinto ben sei premi. Tra queste, troviamo i commenti critici di Justin Vernon dei Bon Iver.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:37:00 GMT)

Grammy 2018 - sbancano Bruno Mars e Kendrick Lamar : (foto: Getty) È stata una serata con dei dominatori assoluti quella che si è tenuta ieri al Madison Square Garden di New York: i Grammy Award, infatti, sono tornati sulla costa ovest degli Stati Uniti dopo 15 anni di permanenza a Los Angeles e hanno distribuito i propri premi musicali nelle mani di pochi fortunati. Re della serata è stato sicuramente Bruno Mars, che si è aggiudicato tutte e sette le categorie in cui era nominato (comprese album ...

Grammy Awards 2018 - i vincitori : Bruno Mars batte tutti! : Al Madison Square Garden di New York sono andati in scena i Grammy Awards 2018 con il meglio della musica internazionale: ecco i vincitori A New York si è conclusa da poche ore la lunga notte dei Grammy 2018 che hanno visto premiare il meglio della musica internazionale. Un parterre di star si sono esibite ed altre hanno ritirato il prestigioso riconoscimento considerando l’equivalente del Premio Oscar nel mondo del cinema. Scopriamo chi ...

L’esplosione di colori di Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 : il video dell’esibizione in Finesse : Bruno Mars e Cardi B ai Grammy Awards 2018 tra i performer della 60esima edizione dei Premi della Musica internazionale. Bruno Mars e Cardi B si sono esibiti durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, che si è tenuta la scorsa notte al Madison Square Garden di New York. L'evento, condotto da James Corden, ha visto proprio Bruno Mars trionfatore in tutte e sette le categorie in cui era stato nominato. Momento clou della serata ...

Grammy Awards 2018 - Bruno Mars è il re della serata : conquista tutti e sei i premi a cui era candidato : Sei su sei. È Bruno Mars il re incontrastato della 60ª edizione dei Grammys Awards, gli Oscar della musica. Il musicista statunitense di origini hawaiane ha vinto i premi in tutte le sei categorie per le quali era stato candidato, compresi miglior album con 24K Magic e miglior canzone per That’s What I Like. Con i sei premi conquistati, ora Bruno Mars si porta a 11 Grammy in carriera. Jay-Z, che dominava le nomination in 8 ...

