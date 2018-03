Brexit | 1 miliardo a rischio senza accordo sui prodotti Dop anche veronesi

Brexit - allarme Coldiretti : "A rischio un miliardo di esportazioni di prodotti alimentari Made in Italy" : Nell'intesa sulla Brexit il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari a indicazione geografica (Dop-Igp) "colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy con il via libera a imitazioni e...

Brexit - Coldiretti : 1 miliardo a rischio senza l’accordo su Parmesan & C. : Il mancato accordo sulla tutela dei prodotti alimentari ad indicazioni geografica (Dop/Igp) colpisce quasi un miliardo di esportazioni Made in Italy con il via libera a imitazioni e tarocchi, dal Parmesan al falso Prosecco fino al Chianti, Barolo e al Valpolicella in polvere. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al testo dell’accordo sulla Brexit che nella parte relativa alla tutela delle Dop e delle Igp (articolo 50 comma 2) è segnata ...