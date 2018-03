Br-Moro | Procura indaga su frase Balzerani Firenze | il sindaco Nardella | “valutiamo

Moro - la procura di Firenze apre un fascicolo sulle parole della ex brigatista Barbara Balzerani : "Fare la vittima è diventato un mestiere" ha detto nel corso della presentazione del suo ultimo libro in concomitanza con l'anniversario del sequestro del presidente della Dc

