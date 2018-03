BOOM! Il Serale di Amici non avrà direttori artistici a capo delle squadre

davidemaggio

(Di martedì 20 marzo 2018)2018 L’abbiamo fatto passare in sordina rispondendo ad un nostro follower su Twitter, ma evidentemente, per i nostri lettori, è questione fondamentale e c’è bisogno che le certezze transitino su queste pagine. E, dunque, possiamo annunciarvi che quest’anno ildinonalcun direttore artistico aduein gara. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi dovranno, quindi, vedersela autonomamente nella gara che prenderà il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. La scelta è probabilmente legata al ritorno ai sapori originali del programma che quest’anno ha riconquistato la diretta, sia al sabato pomeriggio che nel più prestigioso sabato sera.