Bonus ristrutturazioni 2018 | le novità e come fare per ottenerli

Bonus ristrutturazioni - cosa c'è da sapere : Come funziona il Bonus per le ristrutturazioni edilizie e chi ne ha diritto? A rispondere a tutti i dubbi arriva la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate pubblicata online. Dalle singole unità ...

Bonus ristrutturazioni 2018 - come funziona e quanto si può risparmiare : Nella legge di bilancio, tra le altre misure che hanno ottenuto il via libera dal Parlamento, sono state confermate per l’anno 2018 anche le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia. Ma cos'è esattamente...