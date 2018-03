Bollette gas e luce | scatta il mercato libero | cosa cambia e come orientarsi

Novità sui conguagli di luce - acqua e gas : basta maxi Bollette : Tutte le famiglie italiane mensilmente o bimestralmente hanno a che fare con il pagamento delle bollette per le utenze domestiche. Energia elettrica, acqua e gas sono voci di spesa che interessano milioni di famiglie. In queste ultime settimane queste famigerate bollette sono al centro di polemiche e dibattiti per notizie più o meno vere riguardanti aumenti di spesa a cui sarebbero chiamate le famiglie per consentire alle società fornitrici dei ...

Bollette luce e gas - Noiconsumatori : "Aumenti a causa dei morosi - non pagate" : «Nelle prossime Bollette della luce (per ora, poi lo faranno con gas, acqua) a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35? in più, per coprire i milioni di euro...

Bollette luce e gas : 'Nelle prossime aumenti a causa dei i morosi - non pagate' : 'Nelle prossime Bollette della luce , per ora, poi lo faranno con gas, acqua, a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35 euro in più, per coprire i milioni di euro accumulati dai morosi ', ...

Bollette luce e gas - Noiconsumatori : 'Aumenti a causa dei i morosi - non pagate' : 'Nelle prossime Bollette della luce , per ora, poi lo faranno con gas, acqua, a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35 euro in più, per coprire i milioni di euro accumulati dai morosi', ...

Come ottenere lo sconto per Bollette di luce e gas : C'è un modo per ottenere lo sconto su luce e gas? Di fatto sfruttando i bonus 2018 si può risparmiare qualcosa. Per quanto riguarda il bonusl luce, si tratta di uno sconto sulla bolletta per tutte quelle famiglie che hanno un Isee sotto gli 8,107,50 euro all'anno. La stessa soglia arriva a 20mila euro se nella famiglia di fatto con tre figli a carico c'è un reddito di 20mila euro. La richiesta per ottenere lo sconto va presentata ...

Bollette luce e gas più care : il 2017 si chiude in negativo : L'ultimo trimestre del 2017 ha registrato un generale aumento dei prezzi dell'elettricità, dovuto sia alla crescita della domanda di mercato, che ha fatto segnare un +2% rispetto all'anno precedente, ...

Bollette luce e gas - il costo della speculazione sui Certificati Bianchi è sempre più salato per i consumatori : Continuano ad impennarsi senza freni i prezzi dei titoli di efficienza energetica (tee), ossia quei titoli (detti anche Certificati Bianchi) che i distributori di elettricità e gas oltre una certa dimensione sono obbligati a comprare se non vogliono realizzare interventi di efficientamento nella loro struttura. Un fenomeno iniziato e denunciato già da oltre un anno, che evidentemente le autorità preposte riescono a fermare. La questione sembra ...

Per risparmiare su luce e gas controlla le tue Bollette : Se nonostante i tuoi sforzi per risparmiare, le bollette di luce e gas continuano a lasciarti a bocca aperta per i loro importi, allora è proprio arrivato il momento di agire e di trovare una soluzione efficace soprattutto in vista degli aumenti previsti per il 2018. Se la notizia ti era sfuggita, allora devi sapere che l’Autorità per l’Energia ha annunciato un aumento del +5,3% per le forniture elettriche e del +5% per quelle del gas già a ...