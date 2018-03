Bob Morley di The 100 minacciato di nuovo dai fan su Twitter | l’attore dice addio ai

Video promo di The 100 5 con Eliza Taylor e Bob Morley : Jason Rothenberg annuncia “grandi cose” : Non è un trailer vero e proprio ma il Video promo di The 100 5 ci permette di dare un primo sguardo al look di alcune dei protagonisti nella nuova stagione, che approderà su The CW il prossimo 24 aprile. L'attesa è ancora lunga per una quinta stagione che promette un netto cambio di rotta e una sorta di reboot. The 100 5 aprirà con l'episodio intitolato "Eden" e si concluderà con un doppio finale di stagione dal titolo altrettanto emblematico ...