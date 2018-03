BITCOIN Ico | l' opportunità in più delle criptovalute

Cosa dicono le leggi italiane sui BITCOIN : Come in molti altri paesi del mondo ci sono ancora un bel po' di incertezze, sia per le tassazioni che per le regolamentazioni: ma qualche passo è stato fatto The post Cosa dicono le leggi italiane sui bitcoin appeared first on Il Post.

BITCOIN in difficoltà ma i big puntano sul settore delle criptovalute : Il mondo delle criptovalute è salito su un’altalena mediatica. A trascinarlo il Bitcoin. Il trader e più in generale la

Le Criptovalute sono pericolose : le attese su BITCOIN e Ethereum : Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Pro Markets Sagl, Asset Management Company, al quale abbiamo rivolto alcune domande sul mondo delle Criptovalute. Pietro Paciello è autore del libro appena pubblicato TRADING PLAN. Per info clicca qui. Sui social in più occasioni si è espresso in termini negativi sulle Criptovalute. Può ...

50 Cent ha guadagnato 8 milioni in BITCOIN. Ma non se lo ricordava : Sorpresona per 50Cent. Il rapper statunitense si ritrova nel titolo di un suo album più famoso la (parziale) sceneggiatura di ciò che gli è capitato anni dopo. “Get rich or die tryin’”, cioè diventa ricco o muori provandoci, in qualche modo risponde a quanto è accaduto nel 2014, quando pubblicò “Animal Ambition”, il quinto lavoro di studio. All’epoca l’artista dette la possibilità di acquistarlo anche tramite Bitcoin. Quando la criptovaluta più ...

BITCOIN & C : minaccia o nuova opportunità? A Perugia il 1° febbraio una tavola rotonda e un workshop specialistico : ... e dalla professoressa Gianna Figà Talamanca del Dipartimento di Economia. L'evento vedrà la presenza dei principali attori scientifici e tecnologici, sul piano sia nazionale sia internazionale, che ...

Il governo francese creerà un osservatorio sulla pericolosità di BITCOIN : La Francia si prepara a mettere sotto osservatorio le criptovalute, ritenute un potenziale pericolo per l'economia dei propri cittadini. È stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, in occasione del suo discorso alle forze economiche, ai funzionari e alla stampa, ad annunciare di aver preso la decisione di istituire una commissione ad hoc , per arginare '...

Ancora problemi Kraken oggi 13 gennaio : portafoglio BITCOIN in pericolo con la manutenzione? : Una vera e propria odissea con i problemi Kraken, sito famosissimo per la compravendita di bitcoin. La piattaforma da giorni è sotto down (diciamo così) forzato per manutenzione straordinaria e proprio per questo motivo sono in molti gli utenti che temono conseguenze per il loro portafoglio in un momento in cui la criptovaluta sta subendo delle oscillazioni importanti e magari sarebbe proprio l'ideale invece avere la possibilità di gestire ...