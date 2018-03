Salute : i Bimbi con la carie vanno peggio a scuola : Nel mondo la carie colpisce circa il 60% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni, chi ne soffre ha quattro volte più probabilità di abbassare il proprio rendimento scolastico rispetto ai coetanei a causa dei fastidi provocati da esso. Se non curata la carie può creare gravi difficoltà nel mangiare e nel dormire con conseguenze nella crescita futura del bambino. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della Salute Orale, un evento ...

Bimbi con carie vanno peggio a scuola : Roma, 20 mar. (AdnKronos Salute) – Nel mondo la carie colpisce circa il 60% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni, chi ne soffre ha quattro volte più probabilità di abbassare il proprio rendimento scolastico rispetto ai coetanei a causa dei fastidi provocati da esso. Se non curata la carie può creare gravi difficoltà nel mangiare e nel dormire con conseguenze nella crescita futura del bambino. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata ...

Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli giocano con i Bimbi malati : visita alla casa di accoglienza : Giornata in compagnia dei piccoli pazienti della struttura "A casa di Edo" per Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Le due showgirls hanno trascorso del tempo con i bimbi in cura presso...

Napoli - ospedale Monaldi : Bimbi ricoverati con adulti - specialisti trasferiti. Storia di un’eccellenza smantellata : La prima è stata Irene, una bambina di Scampia che non aveva neppure due anni, l’ultimo è stato Salvatore, 13 anni. Nove bambini non ci sono più. Alcuni di loro avevano subìto il trapianto di cuore, altri neppure quello. I loro nomi sono rimasti nelle liste di attesa dell’ospedale Monaldi di Napoli, che non solo è l’unico centro per i trapianti di cuore della Campania, ma di tutto il Sud. Qui sono sospesi da più di un anno i trapianti ...

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti ai Bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...

Napoli - io sto con Dafne e le altre mamme dei Bimbi trapiantati : Nella città di Napoli, capoluogo della regione d’Italia in cui si vive mediamente fino a quattro anni di meno che al Nord, ci sono dei genitori che stanno combattendo una straordinaria battaglia di civiltà. Queste famiglie stanno chiedendo da tempo, inascoltate, che vengano ripresi gli interventi di trapianto di cuore per i bambini delle nostre terre. Dafne è la mamma di Massimo, l’ultimo trapiantato sopravvissuto, della Campania. Per suo figlio ...

Siracusa. Poliziotti all'asilo nido di via Basilica - incontro con i Bimbi per 'Figure Amiche' : Agenti di polizia questa mattina all'asilo nido Celentano di via Basilica, ma la cronaca non c'entra. Il personale delle Volanti era infatti impegnato nel progetto 'Figure Amiche', un modo per avvicinare i bambini alle divise. Sorriso di ordinanza, hanno chiacchierato e scherzato ...

Siria : 9 civili con 5 Bimbi uccisi in raid governo su Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Farmaci - AIFA : 135 Bimbi in cura con nuovo trattamento anti-SMA : Nuova speranza per i piccoli pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (Sma): alla data del 12 marzo 2018 risultano arruolati nel Registro dei Farmaci sottoposti a monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 135 pazienti che sono già stati avviati al nuovo trattamento Spinraza* e 190 sono quelli eleggibili che attendono la prima somministrazione. Sono stati tempi da record quelli che l’ente regolatorio ha impiegato per ...

Taxi e auto si scontrano e finiscono fuori strada : morti due Bimbi - 11 feriti : Nello scontro le auto sono finite fuori strada e avrebbero travolto anche diversi passanti tra cui alcuni ragazzini.Continua a leggere

Usa - narcotizza i Bimbi del suo asilo nido e li abbandona mentre va ad abbronzarsi : condannata a 21 anni : Omettendo di dire che quella fascia oraria era quella in cui lei usciva per andare a dedicarsi allo sport e al suo look mentre i bimbi restavano completamente soli. Una volta smascherata e arrestata, ...

Milano. Non in regola con i vaccini : 4 Bimbi spediti a casa : Sono quattro i bimbi sino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne

La banchiera contro i Bimbi dei vicini : “Non dormo più da 7 anni” - risarcita con 120 mila euro : La 38enne residente con la madre in un lussuoso appartamento di Londra è stata risarcita con 107 mila sterline. Il giudice le ha dato ragione, stabilendo che la colpa è della famiglia che vive al piano di sopra. "Da quando si sono trasferiti, ho perso la pace. Il mio lavoro ne ha risentito", ha spiegato.Continua a leggere

I Bimbi di Canove incontrano il Papa : All'udienza del Pontefice in sala Nervi, mercoledì scorso, tra migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, c'era anche la comitiva altopianese: una novantina di persone, tra cui anche il sindaco ...