Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 | secondo lotto in prevendita | date

Biglietti Negrita per il tour 2018 : date concerti di aprile e info : Biglietti Negrita per il tour 2018. Tre date in Italia ad aprile per presentare il nuovo album Desert yacht club, uscito il 9 marzo 2018. La rock-band aretina di Pau, Drigo e Cesare ha pubblicato il loro decimo album che omaggia l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California, dove è nata l’ispirazione del disco. E’ il lavoro discografico più personale e autobiografico del gruppo e ...

Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 : info Biglietti in prevendita : Il tour di Francesco De Gregori si chiamerà, semplicemente, tour 2018. Ad annunciarlo è il noto cantautore, che ha reso note le prossime date nelle quali sarà possibile ascoltare la sua musica live. Nei primi dettagli della scaletta da suonare, sussiste il carattere dell'imprevedibilità. Secondo quanto già dichiarato da Francesco De Gregori, nella setlist che l'artista ha deciso per la prossima tornata di concerti, sono previsti alcuni dei ...

Biglietti Baustelle per il tour 2018 : date concerti di aprile : Biglietti Baustelle tour 2018. La band ha annunciato il loro ritorno sui palchi con il tour L’amore e la violenza vol. 2. dopo il successo del tour invernale ed estivo del 2017. Nel 2017 hanno conquistato un disco d’oro con l’album L’amore e la violenza; ed ora pubblicano il 23 marzo il nuovo album di inediti intitolato L’amore e la violenza vol.2 che ha come sottotitolo “dodici nuovi pezzi facili”. L’annuncio ...

Prezzi dei Biglietti per il tour di Laura Pausini nei palasport : al via la prevendita generale : Il tour di Laura Pausini non si ferma al Circo Massimo. Come promesso, l'artista di Solarolo ha aggiunto una serie di date nelle quali raggiungerà i maggiori palasport italiani, con prevendita generale al via dal 19 marzo. Gli iscritti al suo fan club hanno già potuto scegliere e acquistare il biglietto per assistere a uno degli spettacoli di Laura Pausini in giro per l'Italia, mentre ora è arrivato il momento degli altri fan ed ...

Steven Tyler in Italia nel 2018 con Loving Mary Band : Biglietti in prevendita per Roma - Barolo e Trieste : Steven Tyler in Italia nel 2018 per tre concerti in programma nel mese di luglio. Steven Tyler in Italia nel 2018 si esibirà dal vivo a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, a Barolo in occasione del Collisioni Festival (Arena Concerti), e al Roma Summer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Ad annunciare i tre eventi è Live Nation, organizzato degli spettacoli di Steven Tyler in Italia nel 2018. Steven Tyler in Italia nel ...

Prezzi dei Biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma in prevendita generale su TicketOne - disponibilità limitate per le date italiane di luglio : Dopo le diverse prevendite anticipate della scorsa settimana, è partita dalle ore 10:00 di lunedì 19 marzo la vendita generale dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, in scena il 6 e il 8 luglio rispettivamente allo stadio San Siro e allo stadio Olimpico per le uniche due date italiane dell'On The Run Tour 2. I biglietti sono disponibili in vendita generale sia online su TicketOne.it sia via call center che presso i punti vendita ...

Secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova prevendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...

Biglietti Barcellona-Roma (4 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Camp Nou sarà teatro dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma. Una sfida impossibile attende i giallorossi al cospetto dei fortissimi spagnolo guidati da Leo Messi. I blaugrana, dopo aver terminato il proprio girone di qualificazione davanti alla Juventus, hanno superato il Chelsea di Antonio Conte con l’asso argentino protagonista assoluto (3 reti). Messi ...

Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Mercoledì 11 aprile il Santiago Bernabeu di Madrid sarà teatro del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. La grande rivincita della finale di Cardiff andrà in scena in questo turno europeo e la voglia di riscatto della formazione di Massimiliano Allegri è molta. Tuttavia il Real è squadra temibile e da quando ha avuto inizio la fase ad eliminazione diretta di questo torneo ha saputo sciorinare tutto il ...

Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Sorteggio terribile per la Roma, che ai quarti di finale della Champions League affronterà il Barcellona. Peggio davvero non poteva andare ai giallorossi, che hanno preso una delle squadre più dure del lotto. Le due partite dovranno comunque giocarsi ma è inevitabile dare la Roma per sfavorita. Eppure i giallorossi hanno disputato fin qui un’ottima Champions League. Nel girone sono stati capaci di superare sia Chelsea che Atletico Madrid, ...

Biglietti Juventus-Real Madrid (3 aprile) : come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Ci sarà ancora una volta il Real Madrid sul cammino della Juventus in Champions League. Si tratterà della terza volta negli ultimi anni: i bianconeri hanno una tradizione tutt’altro che negativa e, anzi, hanno prevalso più volte sui 180′, ma il ricordo della finale di Cardiff è ancora vivo e brucia. La Juventus ha disputato due finale nelle ultime tre stagioni, perdendo in entrambe le occasioni. Quest’anno i ragazzi di Max ...

Biglietti per Laura Pausini all’Arena di Verona nel 2018 : prezzi e settori in prevendita su TicketOne : Laura Pausini all'Arena di Verona nel 2018 per una serata-evento in programma per il prossimo 19 settembre. La cantante di Solarolo ha debuttato ai vertici delle classifiche mondiali con il nuovo album, Fatti Sentire, rilasciato con Warner Music venerdì 16 marzo, e ora si prepara alle attività promozionali in Italia e all'estero. La cantante italiana più amata nel mondo terrà due anteprime del tour mondiale al Circo Massimo di Roma, il 21 ...

CONTEST Vinci due Biglietti per la première del musical Sunset Boulevard al Rossetti di Trieste : L'attesissimo spettacolo di Andrew Lloyd Webber arriva per la prima volta in Italia e in esclusiva nazionale dal 21 al 25 marzo al Teatro Stabile del Fvg. Due i biglietti in palio per i lettori del ...