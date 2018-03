Bianca Atzei all’Isola da favorita | l’arrivo di Valeria Marini cambierà le cose?

Bianca ATZEI/ La sua Fire On Ice scelta per l'ISU di Milano (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI all'Isola dei Famosi 2018, fra contestazioni a Francesca Cipriani ed un importante successo in ambito professionale. Un suo inedito scelto come colonna sonora dell'ISU.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 conquista i bookmaker : è lei la favorita alla vittoria finale? : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha davvero dato tutto. Poco meno di due mesi fa annunciava la sua partenza via social spiegandone bene le cause che l'hanno portata a questa decisione e confermando che in gran parte era per via della fine della sua storia con Max Biaggi. Il centauro tace anche se più volte, anche poco velatamente, si è detto contrario a sorprese, chiarimenti e incontri con la Atzei, almeno adesso che si trova nel ...

“È Bianca Atzei”. Isola dei famosi - la notizia è di quelle ‘boom’. Quella voce - molto insistente - sulla cantante-naufraga arriva a poche settimane dalla fine del reality : Mancano poche settimane alla conclusione dell l’Isola dei famosi. L’edizione 2018 del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è iniziato lunedì 22 gennaio e chiuderà i battenti a breve. Nel corso di questi due mesi i telespettatori ne hanno visto di tutti i colori. A partire dal famoso canna-gate, nel quale si trova invischiato l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, arrivando alla recente polemica sul cibo portato sull’Isola ...

Isola : Per i bookmaker Bianca Atzei verso la vittoria - Francesca Cipriani outsider a 3 - 50 : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sempre più uniti all' Isola dei Famosi : la cantante sarda ha ritrovato il sorriso grazie all'amicizia nata con l'ex vincitore del Grande Fratello e suggellata da una ...

Bianca Atzei contro Francesca Cipriani : il gesto contestato : Francesca Cipriani contestata all’Isola dei Famosi da Bianca Atzei Ancora scontri all’Isola dei Famosi 2018. Il reality ci Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi terminerà ad aprile, ma i primi mesi di gioco stanno iniziando a mettere a dura prova i naufraghi. La mancanza di cibo e le privazioni iniziano a far saltare i nervi ai concorrenti che diventano con il passare del tempo più intolleranti di fronte a certe scelte e ...

L'Isola dei Famosi 2018 - vincitrice Bianca Atzei per gli scommettitori : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sempre più uniti all’Isola dei Famosi: la cantante sarda ha ritrovato il sorriso grazie all’amicizia nata con l’ex vincitore del Grande Fratello e suggellata da una nuotata senza costume da bagno sull’Isla Bonita. La Atzei convince i bookmaker ed è sempre favorita per la vittoria che, riporta Agipronews, si gioca a 2,50 su Snai, davanti al pallanuotista Amaurys Perez a 3 volte la posta e l’outsider ...

Isola dei Famosi 2018 / Tempo di bilanci per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian (19 marzo) : A un giorno dalla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018, alcuni naufraghi hanno tirato le somme della loro avventura honduregna. Ecco il filmato del loro lungo sfogo…(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 senza veli grazie alla Gialappa’s Band : per gli altri arrivano le penne al ragù : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 è finalmente libera, sorride ed ha allontanato da lei il dolore provato per la rottura improvvisa con il suo grande amore, Max Biaggi. Tutto sembra lontano e il tormento che ha lasciato in Italia sembra ormai un lontano ricordo in Honduras. Nei giorni scorsi la cantante sarda è stata ospite all'Isla Bonita con Jonathan e i due si sono lasciati andare ad un bagno liberatorio e senza veli oscurato da ...

Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei : “La gente è cattiva” : Isola dei Famosi, Jonathan con Bianca Atzei: il lungo sfogo e poi il pianto La nomination ricevuta da Simone Barbato lunedì sera pare aver lasciato l’amaro in bocca a Jonathan questa settimana. Sull’Isola infatti, come mostrato oggi durante il day time, il naufrago parlando con Bianca Atzei si è lasciato andare in un lungo sfogo, […] L'articolo Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei: “La ...

Isola - Bianca Atzei può sorridere : prima Isla Bonita - poi evita la nomination : Leggo segue gli aggiornamenti dell'Isola dei famosi. Il sorriso e la felicità sono tornati quelli di sempre per Bianca Atzei, che ha superato tanti momenti difficili anche durante...

Isola - Bianca Atzei può sorridere : prima Isla Bonita - poi evita la nomination : Leggo segue gli aggiornamenti dell'Isola dei famosi. Il sorriso e la felicità sono tornati quelli di sempre per Bianca Atzei , che ha superato tanti momenti difficili anche durante quest'esperienza ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Tutti nudi in Honduras : da Francesca - Filippo a Bianca Atzei e Jonathan : ISOLA dei FAMOSI 2018: Rossa Perrotta distrugge Bianca Atzei durante un momento di sfogo con Francesca Cipriani. Alcune ex naufraghe bocciano Alessia Marcuzzi e rimpiangono la Ventura.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 tra nudo integrale e nuovi scontri : Valeria Marini naufraga? Anticipazioni 12 marzo : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha vissuto una settimana davvero al massimo lasciandosi finalmente alle spalle tutto quello che è successo dall'arrivo di Elena Morali. La bella biondina aveva portato scompiglio nella vita isolana della cantante sarda ma grazie a Jonathan tutto è finito nel dimenticatoio. Il giovane ha vinto un "soggiorno" a Isla Bonita ed è stato proprio in quel momento che i due si sono "spogliati" (nel vero senso della ...

Bianca Atzei/ Il bagno nuda con Jonathan Kashanian scaccia Max Biaggi dalla sua testa? (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso grazie all'avventura "hot" a Isla Bonita ed è riuscita a sostenere persino la più forte dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 08:05:00 GMT)