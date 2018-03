Benevento | che impatto a bilancio dal gol di Brignoli

Benevento - Viola : 'Il Cagliari che aspettavamo : vogliamo il gol' : Al termine del primo tempo di Benevento-Cagliari, il centrocampista giallorosso Nicolas Viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'È il Cagliari che ci aspettavamo, speriamo di trovare il vantaggio perché lo meritiamo. Se riusciamo a fraseggiare come stiamo facendo possiamo farcela'.

Benevento - Brumotti contro i parcheggiatori abusivi : Benevento, Brumotti contro i parcheggiatori abusivi L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto un giro in Campania lasciando dei “ricordini” ai furbetti che occupano i posti riservati alle auto dei disabili Continua a leggere L'articolo Benevento, Brumotti contro i parcheggiatori abusivi proviene da NewsGo.

Morte Astori : rinviata anche Fiorentina-Benevento? I dettagli : Dopo la Morte di Davide Astori, la Fiorentina è sotto shock. I calciatori faticano a riprendersi dopo la giornata di ieri e probabilmente oggi avranno un giorno di riposo totale. Adesso sorgono dubbi anche in merito alla gara di domenica prossima contro il Benevento. I calciatori saranno nelle condizioni di affrontare l’impegno? Questa la domanda che si pone proprio la Fiorentina. Oggi Sandro Mencucci sarà in Lega e discuterà con i vertici ...

Morte Astori - striscione anche allo stadio Vigorito di Benevento [FOTO] : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha colpito il mondo del calcio in questa domenica tristissima. Il valore e lo spessore dell’uomo ancor prima che del calciatore, si può facilmente evincere anche dagli attestati di stima che sono arrivati da più parti nei confronti di Astori. anche a Benevento, fuori dallo stadio Vigorito, è stato affisso uno striscione in ricordo del calciatore della Fiorentina: “R.i.p. Astori”, ...

Benevento-Cagliari si giocherà il 18/3 : ROMA, 27 FEB - Il commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, preso atto della richiesta dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di posticipare la disputa della partita ...

Brignola - il '99 'Robben' di Benevento che fa impazzire l'Inter e sogna il Milan : Prima di chiosare con un modello, un idolo nel mondo del calcio moderno , e di una confessione sul tifo : 'Mi sono sempre ispirato a Robben, guardavo solo lui. In casa però siamo tutti tifosi ...

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Handanovic - che parata. Male Rafihna e Candreva : Handanovic 6.5 Decisivo il suo intervento su Coda nel primo tempo. CANCELO 6.5 Si riprende nel secondo tempo con l'angolo da dove arriva il vantaggio dell'Inter ed è suo l'assist per il 2-0 di ...

Inter - che faticaccia contro il Benevento : sblocca Skriniar - raddoppia Ranocchia : Inter-Benevento 2-0 nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I gol al 67' di Skriniar e al 69' di Ranocchia.

Probabili formazioni / Inter Benevento : modifiche in mediana? Orario - notizie live (Serie A 26^ giornata) : Probabili formazioni Inter Benevento: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Nerazzurri a caccia di una vittoria per riscattare un periodo negativo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:30:00 GMT)

Inter - Icardi in dubbio anche col Benevento. Intanto De Boer attacca... : Compleanno per il capitano dell'Inter che festeggia un quarto di secolo: le sue condizioni, però, non sono ancora ottimali

Benevento-Crotone 3-2 : Diabate firma il gol che blinda il risultato : CHE COLORE… - Gli ultras della curva sud ricordano con uno striscione Carmelo Imbriani, giocatore e allenatore giallorosso, morto il 15 febbraio 2013: "Il mondo ha narrato la tua esistenza, ...

Il gigante che fa sperare ancora Benevento : Gragnuola di reti all'Olimpico!!! Roma-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e streaming Vigorito, il patron del Benevento: 'Si, è vero, volevo ingaggiare Totti' Crotone-Atalanta 1-1: al gol ...

Pagelle Benevento-Crotone 3-2 - che forza Sandro : Pagelle Benevento-Crotone – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Benevento e Crotone che hanno regalato grosse emozioni e colpi di scena. La squadra di Zenga prova a scappare con Crociata, poi il Benevento ribalta tutto con Sandro e Viola, poi Benali ristabilisce la parità. Nel finale Diabatè regala tre punti preziosissimi alla squadra di De Zerbi. ...

Benevento-Crotone - la partita che vale una stagione : due grandi realtà pronte a regalare spettacolo : Si avvicina la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno che può regalare importanti indicazioni per il proseguo del torneo, non solo importanti scontri per le zone alte della classifica ma partite che possono indirizzare anche la zona retrocessione. Si affrontano Chievo e Cagliari in un match che non può essere fallito per entrambe le squadre ma soprattutto la partita che può dare maggiori spunti ed indicazioni è sicuramente quella tra ...